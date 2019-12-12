Гент - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олександрія зіграє на виїзді з Гентом у 6-му останньому турі групи I Ліги Європи.

Матч відбудеться 12 грудня, на Геламко Арені в Генті.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Гент - Олександрія наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

Нагадаємо, Олександрія у 5 турі програла вдома німецькому Вольфсбургу (0:1) та втратила шанси на продовженя боротьби. До плей-оф від квартету I кваліфікувалися Гент і Вольфсбург.

Інши представник України в Лізі Європи - Динамо продовжує боротьбу за євровесну. У 6 турі ЛЄ кияни приймають вдома Лугано.