 Спортінг знищив ПСВ, Копенгаген переміг Лугано. Результати матчів 5 туру Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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27.11.2019 23:54 2206
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Спортінг знищив ПСВ, Копенгаген переміг Лугано. Результати матчів 5 туру Ліги Європи

Вчора 23:57 411 0
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Спортінг знищив ПСВ, Копенгаген переміг Лугано. Результати матчів 5 туру Ліги Європи
#Арсенал, #Лугано

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 листопада, ще відбулися 10 матчів 5 туру Ліги Європи.

Ліга Європи
5 тур, 28 листопада
Група А

Севілья – Карабах 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Хіль, 2:0 - 90+2 Даббур

Ф91 Дюделанж – АПОЕЛ 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 12 Матич (пен), 0:2 - 43 Меркіс

Група В 

Лугано – Копенгаген 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 26 Томсен

Мальме - Динамо 4:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 2 Бенгтссон, 1:1 - 18 Миколенко, 1:2 - 39 Циганков, 2:2 - 48 Розенберг, 3:2 - 57 Ракіп, 3:3 - 77 Вербич, 4:3 - 90+6 Розенберг

Група D

Спортінг – ПСВ 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 9 Феліпе, 2:0 - 16 Фернандеш, 3:0 - 43 Матьє, 4:0 - 64 Фернандеш

Русенборг - ЛАСК Лінц 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 20 Гойгінгер, 1:1 - 45 Йонсен, 1:2 - 54 Фрізер

Група Е

Селтік – Ренн 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 22 Морган, 2:0 - 45+1 Крісті, 3:0 - 74 Джонстон, 3:1 - 89 Юну

Лаціо - ЧФР Клуж 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 24 Корреа

Група F

Арсенал - Айнтрахт Франкфурт 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Обамеянг, 1:1 - 55 Камара, 1:2 - 64 Камара

Гімарайнш – Стандард 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 40 Лестьєнн (пен), 1:1 - 45+2 Перейра

Раніше, Олександрія програла Вольфсбургу.

Нагадаємо, Астана сенсаційно перемогла Манчестер Юнайтед.

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