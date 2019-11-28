Спортінг знищив ПСВ, Копенгаген переміг Лугано. Результати матчів 5 туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 листопада, ще відбулися 10 матчів 5 туру Ліги Європи.
Севілья – Карабах 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 61 Хіль, 2:0 - 90+2 Даббур
Ф91 Дюделанж – АПОЕЛ 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 12 Матич (пен), 0:2 - 43 Меркіс
Група В
Лугано – Копенгаген 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 26 Томсен
Голи: 1:0 - 2 Бенгтссон, 1:1 - 18 Миколенко, 1:2 - 39 Циганков, 2:2 - 48 Розенберг, 3:2 - 57 Ракіп, 3:3 - 77 Вербич, 4:3 - 90+6 Розенберг
Група D
Спортінг – ПСВ 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 9 Феліпе, 2:0 - 16 Фернандеш, 3:0 - 43 Матьє, 4:0 - 64 Фернандеш
Русенборг - ЛАСК Лінц 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 20 Гойгінгер, 1:1 - 45 Йонсен, 1:2 - 54 Фрізер
Група Е
Селтік – Ренн 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 22 Морган, 2:0 - 45+1 Крісті, 3:0 - 74 Джонстон, 3:1 - 89 Юну
Лаціо - ЧФР Клуж 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 24 Корреа
Група F
Арсенал - Айнтрахт Франкфурт 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+1 Обамеянг, 1:1 - 55 Камара, 1:2 - 64 Камара
Гімарайнш – Стандард 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 40 Лестьєнн (пен), 1:1 - 45+2 Перейра
Раніше, Олександрія програла Вольфсбургу.
Нагадаємо, Астана сенсаційно перемогла Манчестер Юнайтед.