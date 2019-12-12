Динамо Київ - Лугано 1:1. Як це було

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Динамо (Київ, Україна) - Лугано (Лугано, Швейцарія) Ліга Європи УЄФА 2019/20. Груповий етап Група B, 6-й тур 19:55. 8 грудня 2019 рік ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Динамо не змогло перемогти Лугано і вилитіло з Ліги Європи!

90' ГОЛ! Динамо зрівняло рахунок! Циганков хорошим ударом поклав м'яч у ворота Да Кости.

90' Да Коста за затягування часу отримав жовту картку.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

88' Цітаішвілі зробив проникаючий пас на край штрафного Шепелєву, який прострілив уздовж лицьової на ближній кут і Да Коста в черговий раз фіксує сферу на виході.

87' Фран Соль здалеку завдав удар по воротах і Да Коста знову врятував свою команду.

86' Остання заміна в складі Лугано: Домен Чрнігой замінив Санді Ловрича.

85' Миколенко перед своїм штрафним майданчиком тримається за коліно, на поле вибігли медики.

83' Остання заміна у складі київської команди: Фран Соль виходить на поле замість Артема Бєсєдіна.

81' Вечеі в центральному колі врізався в Буяльського і отримав жовту картку.

79' Бєсєдін вирішив пробити з дальньої дистанції, але вийшло набагато вище воріт.

77' Друга заміна у складі Динамо: Денис Гармаш змінює Карлоса де Пену.

75' Бесєдін опустився до центрального кола, його підштовхнули в спину і арбітр зафіксував фол.

73' Бєсєдін отримав м'яч у штрафному Лугано, але довго обробляв він сферу і захисники заблокували удар.

71' Цітаішвілі виконував простріл з правого флангу в центр штрафного швейцарців, звідки Сульмоні вибив сферу за бокову лінію.

70' Циганков завдав удар зі стандарту по воротах і Да Коста в блискучому стрибку парирував удар.

69' Перед штрафним майданчиком Лугано Шепелєв отримав по ногах від Дапрела і арбітр фіксує порушення правил.

68' Обексер на правій бровці схопив Цітаішвілі, який тікав вперед і отримав попередження.

67' Ловрич виконав довгу передачу вперед, але вийшло надто сильно і м'яч прилетів в руки Бущану.

65' Перша заміна в складі київського Динамо: Георгій Цітаішвілі замінив Томаша Кендзьору.

63' Друга заміна у складі Лугано: Міята Марич виходить на поле замість Нікола Дальмонте.

62' Буяльський на правій бровці підкотився під Яо, який йшов вперед і отримав жовту картку.

60' Кадар продемонстрував хороший прийом м'яча в центрі поля, зробив передачу вперед на Караваєва, який не зміг обробити ігровий снаряд.

58' Миколенко увійшов у штрафну, розгойдав суперника і виконав подачу на дальню штангу, але м'яч звалився з ноги і прилетів в стійку воріт, після чого відскочив в поле!

55' Циганков прихопив Сульмоні в штрафній Лугано і арбітр зафіксував порушення правил.

52' Перша заміна в складі Лугано: Балінт Вечеі вийшов на поле замість Стефано Гвідотті.

51' Миколенко гостро прострілював з лівого флангу, але Караваєв не зміг точно замкнути цей пас.

49' Буяльський після перехоплення м'яча перед штрафним Лугано завдав удар метрів з тридцяти, але вийшло набагато вище поперечини.

47' Забили другий гол гравці Лугано, але з офсайду.

46' Другий тайм розпочався!

Завершуєтсья перший тайм. Динамо поки що залишається без єврокубкової весни.

45' Караваєв мав шанс забити, але захисники заблокували удар українця.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

45' Гол! Пропускає Динамо! Яо зробив передачу на правий край Дальмонте, який виконав подачу на лінію воротарського, звідки Араторе головою переправив м'яч у сітку воріт

42' Буяльський віддавав м'яч Шепелєву в вільну зону, який затягнув з ударом, покотив м'яч на вільний кут воріт Буяльському, який загнав сферу в сітку воріт, але вже з положення "поза грою".

40' Караваєв з-за меж штрафного завдавав удару по воротах, але знову ігровий снаряд приймає на себе Дапрела.

38' Шепелєв підключився до атаки по правому краю і виконав подачу в центр, але м'яч в повітрі перетнув лінію воріт.

36' Циганков пробивав, але трохи над поперечиною полетів м'яч.

35' Беєсєдін заробив досить перспективний штрафний.

34' Циганков вийшов на ударну позицію, але влучив у Буяльсьокого.

33' Араторе тепер змістився з лівого флангу в центр з м'ячем і завдав дальній удар по воротах, але м'яч пролетів в декількох метрах від каркаса.

31' Миколенко прорвався по флангу і виконав ідеальний простріл, але Бєсєдін з декількох метрів пробив вище воріт!

29' Кустодіо пробивав з-за меж штрафного майданчику, але м'яч від Буяльського полетів у руки Бущану.

26' Циганков прострілював з правого флангу, де Пена в падінні пробивав головою, але неточно.

23' Караваєв тепер вирішив пробити з-за меж штрафного по воротах, але знову вийшло неточно.

22' Після швидкої атаки киян де Пена змістився з лівого флангу в центр і завдав удару по воротах, але вийшло вище поперечини.

20' Де Пена пробивав зі штрафного, але дуже невдало. М'яч у стінку влучив.

18' Досить довго українцю надають медичну допомогу. Але ніби може продовжити гру.

16' Гвідотті дуже грубо проти Циганкова зіграв. Арбітр показав гравцю Лугано жовту картку.

14' Сульмоні зробив довгу передачу вперед, але Холендер потрапив у положення "поза грою".

12' Буяльський пробивав з гострого кута, але голкіпер парирував цей удар.

10' Циганков прострілював у штрафний майданчик, Бєсєдін відгукнувся на цей пас, але трохи не дотягнувся до м'яча.

8' Контролює м'яч Динамо, але без особливого просування вперед.

6' Яо прорвався по флангу і пробив по воротах, але трохи вище.

5' Виконвали кияни подачу з правого флангу, Бєсєдін зміг відірватися від захисника і пробити, але вище воріт полетів м'яч.

4' Караваєв виконав подачу, м'яч дійшов до Миколенка, який пробивав по воротах, але захисники заблокували удар.

3' Кутовий заробили кияни, але гості відбилися.

1' Матч розпочався!

Команди на полі. Лунає гімн Ліги Європи.

Стали відомі стартові склади команд!

Київське Динамо в 6 турі групи B Ліги Європи прийматиме швейцарський Лугано.

Матч відбудеться сьогодні, 12 грудня на НСК Олімпійський у Києві. Початок о 19:55 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку онлайн.

Перед останнім туром у квартеті B склалася дуже заплутана ситуація. Лідирує у групі Копенгаген, у якого 9 очок. Друга сходинка, з 8 очками в Мальме, а Динамо посідає 3 місце, маючи 6 залікових пунктів. Для продовження боротьби, киянам мало виграватти самим, потрібно щоб Копенгаген не програв Мальме в паральному матчі групи.

У 5 турі Динамо зганбилося у грі з Мальме (4:3), а Лугано програло Копенгагену (0:1). У першому матчі Динамо з Лугано, який відбувся в 2 турі в швейцарії, команди переможця не визначили (0:0).