Зальцбург - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль у 6 турі групи E Ліги чемпіонів зіграє у гостях проти Зальцбурга.

Матч відбудеться 10 грудня, на стадіоні Зальцбург.

Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Зальцбург - Ліверпуль наживо дивіться на нашому сайті.

Перша гра цих команд у 2 турі завершилася з рахунком 4:3 на користь мерсисайдців. У групі E досить заплутана ситуація. Окрім Ліверпуля та Зальцбурга на вихід у плей-оф претендує також італійський Наполі. Підопічні Клоппа мають 10 очок, у неаполетян - 9, у Зальцбурга - 7.

У 5 турі Ліверпуль зіграв унічию з Наполі (1:1), а Зальцбург розгромив Генк (1:4).