Зальцбург - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль у 6 турі групи E Ліги чемпіонів зіграє у гостях проти Зальцбурга.
Матч відбудеться 10 грудня, на стадіоні Зальцбург.
Початок о 19:55 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.
Також онлайн матч Зальцбург - Ліверпуль наживо дивіться на нашому сайті.
Перша гра цих команд у 2 турі завершилася з рахунком 4:3 на користь мерсисайдців. У групі E досить заплутана ситуація. Окрім Ліверпуля та Зальцбурга на вихід у плей-оф претендує також італійський Наполі. Підопічні Клоппа мають 10 очок, у неаполетян - 9, у Зальцбурга - 7.
У 5 турі Ліверпуль зіграв унічию з Наполі (1:1), а Зальцбург розгромив Генк (1:4).
- Динамо Загреб - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE
- Шахтар - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE
- Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію