На посаду наставника Арсенала з’явився несподіваний кандидат

Джонс хоче очолити канонірів

Головний тренер збірної Англії з регбі Едді Джонс був би не проти спробувати себе на посаді головного тренера Арсенала у випадку, якщо цю посаду покине нинішній коуч канонірів Унаї Емері.

Про це Джонс заявив в інтерв'ю talkSPORT.

"Я хотів би тренувати Арсенал. Це було б чудово і весело! Раніше я жив у північному Лондоні і відвідував кожного недільного ранку кафе, яке було наполовину заповнене фанатами Тоттенхема, а наполовину – вболівальниками Арсенала. І вони чудово жартували одне над одним", – зазначив Джонс.

У поточному сезоні Арсенал у Прем’єр-лізі під керівництвом Емері здобув чотири перемоги, тричі програв і п’ять разів зіграв унічию.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче підписати Обамеянга.

Нагадаємо, Обамеянг став новим капітаном Арсенала.