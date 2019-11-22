На посаду наставника Арсенала з’явився несподіваний кандидат

Джерело - football24.ua.
Головний тренер збірної Англії з регбі Едді Джонс був би не проти спробувати себе на посаді головного тренера Арсенала у випадку, якщо цю посаду покине нинішній коуч канонірів Унаї Емері.
Про це Джонс заявив в інтерв'ю talkSPORT.
"Я хотів би тренувати Арсенал. Це було б чудово і весело! Раніше я жив у північному Лондоні і відвідував кожного недільного ранку кафе, яке було наполовину заповнене фанатами Тоттенхема, а наполовину – вболівальниками Арсенала. І вони чудово жартували одне над одним", – зазначив Джонс.
У поточному сезоні Арсенал у Прем’єр-лізі під керівництвом Емері здобув чотири перемоги, тричі програв і п’ять разів зіграв унічию.
Раніше повідомлялося, що Реал хоче підписати Обамеянга.
Нагадаємо, Обамеянг став новим капітаном Арсенала.