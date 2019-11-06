П'єр-Емерік Обамеянг може продовжити кар’єру у Іспанії

Президент Реала Флорентіно Перес хоче підписати нападника Арсенала П'єр-Емеріка Обамеянга в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє El Desmarque.

Мадридський Реал, маючи проблеми з лінією нападу, проявляє інтерес до нападника англійського клубу і буде робити спроби придбати гравця.

У Обамеянга є договір з керівництвом Арсеналу, що в разі бажання габонця покинути команду клуб вислухає пропозиції від потенційних покупців в розмірі 80 млн євро.

Нагадаємо, Обамеянг став новим капітаном Арсенала.