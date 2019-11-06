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Реал хоче підписати Обамеянга

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Реал хоче підписати Обамеянга
#Обамеянг, #Реал, #Перес

Джерело - ua-football.com.

Президент Реала Флорентіно Перес хоче підписати нападника Арсенала П'єр-Емеріка Обамеянга в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє El Desmarque.

Мадридський Реал, маючи проблеми з лінією нападу, проявляє інтерес до нападника англійського клубу і буде робити спроби придбати гравця.

У Обамеянга є договір з керівництвом Арсеналу, що в разі бажання габонця покинути команду клуб вислухає пропозиції від потенційних покупців в розмірі 80 млн євро.

Нагадаємо, Обамеянг став новим капітаном Арсенала.

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