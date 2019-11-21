Джерело - football24.ua.
Нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг може перейти у Барселону.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Нападник призупинив переговори щодо нового контракту з лондонською командою через інтерес каталонської Барселони.
Угода габонця з клубом закінчується через 12 місяців, а невиразна гра Арсенала у Прем’єр-лізі змушує новопризначеного капітана команди не поспішати з рішенням щодо пролонгації контракту.
Раніше повідомлялося, що Реал хоче підписати Обамеянга.
Нагадаємо, Обамеянг став новим капітаном Арсенала.