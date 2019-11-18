Травмований голкіпер Динамо Денис Бойко хоче зіграти до кінця року.

Про це розповів головний лікар Динамо Київ Леонід Миронов.

"Денис Бойко вже розпочав активні тренування. Протягом двох тижнів він працює у тренажерному залі, а останні п'ять-шість днів тренується і на полі: стоїть у воротах, ловить м'яч, щоправда, поки без стрибків. Крім того, Денис активно займається фізичною підготовкою, тобто відновлює силу м'язів, координацію, спритність. Контрольна МРТ показала, що все відмінно. Скарг у нього також немає.

У Дениса є величезне бажання зіграти ще в цьому році. Тепер він проходить активну фізичну реабілітацію: працює з тренером воротарів, тренером з фізпідготовки, реабілітологами - все в комплексі", - розповів Миронов.