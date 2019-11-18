Відновлення Бурди іде за планом – лікар

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Захисник Динамо Микита Бурда продовжує відновлення після операції на коліні.
Про це розповів головний лікар Динамо Київ Леонід Миронов.
"Микита Бурда через місяць після операції літав на консультацію до хірурга в Іспанію. Професор Рамон Кугат, оцінивши стан його коліна, зробив висновок, що відновлення йде за планом. Також він порекомендував Микиті деякі вправи для коліна. Після повернення з Барселони Бурда продовжує реабілітацію вже з поправкою на вказівки професора, який його оперував", - розповів Миронов.
Раніше, Бурда повернувся у Київ після операції.
Нагадаємо, старший лікар Динамо вказав термін реабілітації Бойка.