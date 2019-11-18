Відновлення Бурди іде за планом – лікар

Захисник Динамо Микита Бурда продовжує відновлення після операції на коліні.

Про це розповів головний лікар Динамо Київ Леонід Миронов.

"Микита Бурда через місяць після операції літав на консультацію до хірурга в Іспанію. Професор Рамон Кугат, оцінивши стан його коліна, зробив висновок, що відновлення йде за планом. Також він порекомендував Микиті деякі вправи для коліна. Після повернення з Барселони Бурда продовжує реабілітацію вже з поправкою на вказівки професора, який його оперував", - розповів Миронов.