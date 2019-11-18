Сідклей хоче змінити клуб

Бразильський захисник київського Динамо Сідклей зацікавлений у трансфері в португальську Бенфіку.

Про це повідомляє A Bola.

Сідклей хоче відправитися в Лісабон у кінці листопада і особисто провести переговори з керівництвом Бенфіки.

Відзначимо, що порутгальський клуб шукає заміну на позицію лівого захисника, так як основний гравець Алекса Грімальдо, хоче покинути клуб.

Нагадаємо, півзахисник Динамо може змінити клуб вже взимку.

Раніше президент УПЛ оприлюднив заяву щодо скандальної ситуації в матчі Шахтар - Динамо.