 Україна - на Євро-2020. Результати матчів і турнірна таблиця групи B | Футбол | Champion.com.ua
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Україна - на Євро-2020. Результати матчів і турнірна таблиця групи B
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Україна - на Євро-2020. Результати матчів і турнірна таблиця групи B

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Україна - на Євро-2020. Результати матчів і турнірна таблиця групи B

Джерело - Чемпіон.

Збірна України пробилася на Євро-2020. У групі В відбору разом із національною командою виступали команди Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу. Пропонуємо згадати результати усіх матчів групового раунду.

Результати матчів

22.03.2019

ПОРТУГАЛІЯ — УКРАЇНА  0:0

ЛЮКСЕМБУРГ — ЛИТВА  2:1

25.03.2019

ЛЮКСЕМБУРГ — УКРАЇНА  1:2

ПОРТУГАЛІЯ — СЕРБІЯ  1:1

07.06.2019

ЛИТВА — ЛЮКСЕМБУРГ  1:1

УКРАЇНА — СЕРБІЯ  5:0

10.06.2019

СЕРБІЯ — ЛИТВА  4:1

УКРАЇНА — ЛЮКСЕМБУРГ  1:0

07.09.2019

ЛИТВА — УКРАЇНА  0:3

СЕРБІЯ — ПОРТУГАЛІЯ  2:4

10.09.2019

ЛИТВА — ПОРТУГАЛІЯ  1:5

ЛЮКСЕМБУРГ — СЕРБІЯ  1:3

11.10.2019

ПОРТУГАЛІЯ — ЛЮКСЕМБУРГ  3:0

УКРАЇНА — ЛИТВА  2:0

14.10.2019

ЛИТВА — СЕРБІЯ  1:2

УКРАЇНА — ПОРТУГАЛІЯ  2:1

14.11.2019

ПОРТУГАЛІЯ — ЛИТВА  6:0

СЕРБІЯ — ЛЮКСЕМБУРГ  3:2

17.11.2019

ЛЮКСЕМБУРГ — ПОРТУГАЛІЯ  0:2

СЕРБІЯ — УКРАЇНА  2:2

Підсумкова таблиця

Команда

І

В

Н

П

М

О

1. Україна

8

6

2

0

17-4

20

2. Португалія

8

5

2

1

22-6

17

3. Сербія

8

4

2

2

17-17

14

4. Люксембург

8

1

1

6

7-16

4

5. Литва

8

0

1

7

5-25

1
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