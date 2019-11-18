Україна - на Євро-2020. Результати матчів і турнірна таблиця групи B

Джерело - Чемпіон.

Збірна України пробилася на Євро-2020. У групі В відбору разом із національною командою виступали команди Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу. Пропонуємо згадати результати усіх матчів групового раунду.

Результати матчів

22.03.2019

ПОРТУГАЛІЯ — УКРАЇНА 0:0

ЛЮКСЕМБУРГ — ЛИТВА 2:1

25.03.2019

ЛЮКСЕМБУРГ — УКРАЇНА 1:2

ПОРТУГАЛІЯ — СЕРБІЯ 1:1

07.06.2019

ЛИТВА — ЛЮКСЕМБУРГ 1:1

УКРАЇНА — СЕРБІЯ 5:0

10.06.2019

СЕРБІЯ — ЛИТВА 4:1

УКРАЇНА — ЛЮКСЕМБУРГ 1:0

07.09.2019

ЛИТВА — УКРАЇНА 0:3

СЕРБІЯ — ПОРТУГАЛІЯ 2:4

10.09.2019

ЛИТВА — ПОРТУГАЛІЯ 1:5

ЛЮКСЕМБУРГ — СЕРБІЯ 1:3

11.10.2019

ПОРТУГАЛІЯ — ЛЮКСЕМБУРГ 3:0

УКРАЇНА — ЛИТВА 2:0

14.10.2019

ЛИТВА — СЕРБІЯ 1:2

УКРАЇНА — ПОРТУГАЛІЯ 2:1

14.11.2019

ПОРТУГАЛІЯ — ЛИТВА 6:0

СЕРБІЯ — ЛЮКСЕМБУРГ 3:2

17.11.2019

ЛЮКСЕМБУРГ — ПОРТУГАЛІЯ 0:2

СЕРБІЯ — УКРАЇНА 2:2

Підсумкова таблиця