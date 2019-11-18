Україна - на Євро-2020. Результати матчів і турнірна таблиця групи B

Джерело - Чемпіон.
Збірна України пробилася на Євро-2020. У групі В відбору разом із національною командою виступали команди Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу. Пропонуємо згадати результати усіх матчів групового раунду.
Результати матчів
22.03.2019
ЛЮКСЕМБУРГ — ЛИТВА 2:1
25.03.2019
ПОРТУГАЛІЯ — СЕРБІЯ 1:1
07.06.2019
ЛИТВА — ЛЮКСЕМБУРГ 1:1
10.06.2019
СЕРБІЯ — ЛИТВА 4:1
07.09.2019
СЕРБІЯ — ПОРТУГАЛІЯ 2:4
10.09.2019
ЛИТВА — ПОРТУГАЛІЯ 1:5
ЛЮКСЕМБУРГ — СЕРБІЯ 1:3
11.10.2019
ПОРТУГАЛІЯ — ЛЮКСЕМБУРГ 3:0
14.10.2019
ЛИТВА — СЕРБІЯ 1:2
14.11.2019
ПОРТУГАЛІЯ — ЛИТВА 6:0
СЕРБІЯ — ЛЮКСЕМБУРГ 3:2
17.11.2019
ЛЮКСЕМБУРГ — ПОРТУГАЛІЯ 0:2
Підсумкова таблиця
|
Команда
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Україна
|
8
|
6
|
2
|
0
|
17-4
|
20
|
2. Португалія
|
8
|
5
|
2
|
1
|
22-6
|
17
|
3. Сербія
|
8
|
4
|
2
|
2
|
17-17
|
14
|
4. Люксембург
|
8
|
1
|
1
|
6
|
7-16
|
4
|
5. Литва
|
8
|
0
|
1
|
7
|
5-25
|
1