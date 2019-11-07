Названо найкращих тренера і гравця УПЛ у жовтні

Найкращими стали Скрипник і Лєднєв

Джерело - УПЛ.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник і півзахисник команди Богдан Лєднєв визнані кращим тренером і футболістом Прем'єр-ліги за підсумками жовтня.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Переможці визначалися шляхом вибору уболівальниками на сайті організації з кандидатів, котрі здобували перемоги в кожному жовтневому турі або доданих УПЛ.

Скрипник ставав кращим тренером чемпіонату в рамках 11-го туру, коли Зоря обіграла Десну, а Лєднєв став кращим в 12-му турі завдяки голу і двом асистам у матчі з Ворсклою (4:0).

Раніше, Зоря розгромила Дніпро-1 в 13 турі УПЛ.

Нагадаємо, Русин вказав на перевагу Скрипника.