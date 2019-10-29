Головний тренер Зорі Віктор Скрипник сильний у тактичному плані та врівноважений у спілкуванні із гравцями.

Про це розповів нападник Назарій Русин.

"Мені подобається те, що Скрипник - дуже врівноважений. Йому вдається одночасно бути і суворим, і веселим. Вміє пожартувати.

А ще Скрипник - це тренер, дуже сильний в тактичному плані. Намагається поспілкуватися з усіма підопічними, завжди цікавиться, як справи. У Динамо зі мною про таке говорив тільки Олег Лужний.

Скрипник - європейський тренер. В Україні вважається нормальним, коли тренери пхають молодим пацанам: "Куди біжиш? Що ти робиш?". У Віктора Анатолійовича такого немає. Він ні разу не пхав на тренуваннях. Мені це дуже імпонує", - сказав Русин.