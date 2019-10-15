Матч Динамо - Олександрія обслуговуватиме арбітр з Києва

Балакін працюватиме матчі Динамо - Олександрія

Головним арбітром матчу між Динамо Київ і Олександрією буде Микола Балакін.

Про це повідомляє УАФ.

Цікаво, що на офіційному сайті комітету арбітрів України містом проживання зазначений саме Київ.

Допомагати 30-річному рефері будуть представники Харкова (Олександр Жуков) і Запоріжжя (Володимир Висоцький).

Поєдинок між Динамо і Олександрією відбудеться в Києві на НСК Олімпійський 20 жовтня. Початок матчу о 17:00.

Раніше, Соль кардинально змінив стиль.

Нагадаємо,Бурда повернувся у Київ після операції.