Матч Динамо - Олександрія обслуговуватиме арбітр з Києва

Джерело - football.ua.
Головним арбітром матчу між Динамо Київ і Олександрією буде Микола Балакін.
Про це повідомляє УАФ.
Цікаво, що на офіційному сайті комітету арбітрів України містом проживання зазначений саме Київ.
Допомагати 30-річному рефері будуть представники Харкова (Олександр Жуков) і Запоріжжя (Володимир Висоцький).
Поєдинок між Динамо і Олександрією відбудеться в Києві на НСК Олімпійський 20 жовтня. Початок матчу о 17:00.
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