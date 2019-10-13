Джерело - Sixteen Football Agency.
Захисник Динамо Микита Бурда повернувся додому після операції у Іспанії.
Про це повідомляє Sixteen Football Agency.
"Микита Бурда повернувся після операції. Поруч завжди найближчі. Здоров'я тобі, братик мій. Все буде добре", - вказано у повідомленні.
Минулого тижня 24-річний гравець переніс операцію і зможе повернутися через 5-6 місяців.
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🙏🙏 Никита Бурда @nikita.burda.official вернулся после операции. Рядом, всегда самые близкие))) Здоровья тебе братик мой. Все будет хорошо🤝 WE NEVER GIVE UP 🦁🦁🦁 @fc_dynamo_kyiv @dynamomania_com #nikitaburda #никитаБурда @ivan_pirozhenko_16 #sixteenfootballagency #sixteenfootballagencyfamily #динамокиев @ffukraine
Нагадаємо, Бурда пропустить 5-6 місяців, Бойко - 7-10 днів.