Захисник Динамо Микита Бурда повернувся додому після операції у Іспанії.

Про це повідомляє Sixteen Football Agency.

"Микита Бурда повернувся після операції. Поруч завжди найближчі. Здоров'я тобі, братик мій. Все буде добре", - вказано у повідомленні.