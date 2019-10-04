Захисник Челсі травмувався і вибув до кінця року

Дзаппакоста може повернутися до Челсі

Давіде Дзаппакоста, орендований Ромою у Челсі на сезон-2019/20, на тренуванні порвав хрестоподібні зв'язки правого коліна.

Про це повідомляє сайт італійського клубу.

У нинішньому сезоні 27-річний захисник провів у складі Роми лише 12 хвилин, основну частину часу перебуваючи в лазареті команди.

В орендну угоду між Челсі і Ромою немає пункту про можливість викупу, проте прописаний варіант з поверненням футболіста в Лондон в січні. Цілком можливо, що Дзаппакоста, якому за прогнозами на відновлення знадобиться від чотирьох до п'яти місяців, відправиться в Англію вже зараз.

Раніше, трансфер футболіста Роми врятував життя дитині.