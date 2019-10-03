Олександрія - Гент: онлайн-трансляція

Текстовий онлайн матчу Ліги Європи у Львові

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 жовтня, Олександрія прийматиме Гент в рамках 2 туру групи І Ліги Європи.

Матч відбудеться у Львіві на стадіоні Арена Львів о 19:55.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол1. Також онлайн матч можна дивитися ТУТ.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію гри Олександрія - Гент у прямому ефірі, розпочинаючи з 19:45.

У 1 турі Олександрія поступилася фавориту групи - Вольфсбургу (3:1), а Гент виявився сильнішим за Сент-Етьєн (3:2).

Нагадаємо, що 3 жовтня зіграє свою гру й київське Динамо. Суперником киян стане швейцарський Лугано.