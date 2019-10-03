Олександрія - Гент: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE

Відеотрансляція матчу 2 туру Ліги Європи в прямому ефірі

Джерело - Чемпіон.

Олександрія вдома зіграє з бельгійським Гентом у 2 турі групи І Ліги Європи.

Матч відбудеться у четвер, 3 жовтня, на стадіона Арена Львів.

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Початок матчу о 19:55.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1.

Також дивіться онлайн матч Ліги Європи Олександрія - Гент на нашому сайті в сервісі Olltv.

Плеєр з трансляцією з'явиться за годину до початку гри.

У 1 турі Олександрія поступилася фавориту групи - Вольфсбургу (3:1), а Гент виявився сильнішим за Сент-Етьєн (3:2).

Нагадаємо, Олександрія безкоштовно відвезе вболівальників на гру з Гентом до Львова.