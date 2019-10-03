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Олександрія - Гент: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Сьогодні 07:31 537 0
Олександрія - Гент: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
#Гент, #Олександрія, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Олександрія (Олександрія, Україна) - Гент (Гент, Бельгія)

Ліга Європи УЄФА, груповий раунд. Група І, 2 тур

Львів, стадіон Арена Львів

3 жовтня, 19:55

Трансляція - Футбол 2. Текстова трансляція на Чемпіоні

Головний арбітр - Єнс Моє (Данія)

Асистенти арбітра - Еспер Даль та Віктор Скітте (обидва Данія)

Четвертий арбітр - Йорген Бурхардт (Данія)

Стадіон Ніка придатний тільки для матчів кваліфікації єврокубків, тому домашні ігри групової стадії Олександрія проводитиме у Львові. Команда Володимира Шарана, таким чином, втратила головного козиря - підтримки уболівальників. Глядачі, безумовно, будуть, хоча навряд чи, щоб набралася хоча б половина Арени Львів.

Після поразки від Вольфсбурга Олександрія провела три матчі: зіграла внічию з Колосом, в додатковий час здолала Діназ в Кубку України і взяла верх над Львовом. Результати скромні, хоча щось подібне було і перед зустріччю з німецьким клубом. Зате безпосередньо в грі з Вольфсбургом Олександрія виглядала гідно і якби не нервове напруження воротаря Юрія Паньківа, то могли розраховувати не на 1:3, а на більш пристойний результат. 

Гент стартував в ЛЄ домашньою перемогою над Сент-Етьєном - 3:2. Безпрограшна серія команди становить вже 10 матчів. Бельгійський клуб востаннє поступався на початку серпня. У Лізі Жупіле команда українців Яремчука, Безуса і Пластуна йде третьою, відстаючи від лідируючого Брюгге на 3 очка. Наш захисник, до слова, не зіграє - у Ігоря зламаний ніс.

  Актуально: Олександрія - Гент: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE

Орієнтовний склад Олександрії: Паньків, Лучкевич, Дубра, Бухал, Мірошниченко, Банада, Гречишкін, Довгий, Шастал, Безбородько, Третяков.

Пряма мова:

Володимир Шаран (головний тренер Олександрії)

"Ми дуже ретельно готувалися до матчу. У першу чергу ми працювали над психологічним станом гравців, щоб не було хвилювань, які були в Німеччині в першому турі. Сподіваємося, що завтра покажемо відмінну гру.

Буду відвертий, але перед матчами УПЛ я хвилююся більше. Не знаю чому. В першу чергу там ставиться результат, а тому у мене особисто завжди присутній хвилювання. Нехай краще у мене хвилювання буде, але у хлопців - ні"

Йєс Торуп (головний тренер Гента)

"Ми відмінно стартували у всіх трьох турнірах, в яких беремо участь, і завтра мають намір продовжити в тому ж дусі.

Завтра буде дуже важливий матч для подальшого розподілу місць у групі. "Олександрія" проводить свій перший домашній матч, так що нам буде нелегко"

Факти:

- Олександрія ніколи не грала проти клубів з Бельгії.

- Гент зазнав поразки у всіх чотирьох матчах з українськими клубами при різниці м'ячів 4:16.

- У семи єврокубкових зустрічах у Олександрії всього одна перемога.

- Нападник Гента і збірної України Роман Яремчук першу половину сезону 2016/17 на правах оренди провів у Олександрії, куди його відправили з київського Динамо.

- Це тільки третя європейська кампанія для Олександрії.

- У двох останніх єврокубкових сезонах Гент вибував з боротьби в кваліфікації Ліги Європи.

Прогноз Чемпіона 1:1

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