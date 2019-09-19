Олександрія не змогла відігратися у матчі проти Вольфсбурга

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру Ліги Європи Олександрія на виїзді поступилася Вольфсбургу.

Вже на 20 хвилині Максиміліан Арнольд після скидки Вегхорста наважився на удар із дальньої відстані та пробив українського голкіпера, який не зміг врятувати Олександрію. Вже через 4 хвилини господарі подвоїли свою перевагу, відзначився Адмір Мехмеді.

У другій половині гри Олександрія змогла відіграти один м’яч, після подачі у штрафну відзначився Євген Банада. Однак вже через хвилину Вольфсбург знову відновив відставання у два м’ячі, після подачі Мехмеді українського голкіпера пробив Йосип Брекало.

Ліга Європи

1-й тур, 19 вересня

Група І

Вольфсбург – Олександрія 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 20 Арнольд, 2:0 – 24 Мехмеді, 2:1 – 66 Банада, 3:1 – 67 Брекало

Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Мальме.