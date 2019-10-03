Лугано - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE

Пряма відеотрансляція матчу 2 туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Динамо Київ зіграє зі швейцарським Лугано в 2 турі групи В Ліги Європи.

Матч відбудеться 3 жовтня, у Санкт-Галлені на стадіоні Кібунпарк. Рідний стадіон Лугано вміщує усього 6026 глядачів і неготовий приймати матчі такого рівня.

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Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1.

Також дивіться онлайн матч Лугано - Динамо на нашому сайті в сервісі Olltv.

Плеєр з трансляіцією буде доступний за годину до початку гри.

Нагадаємо, у 1 турі Динамо мінімально (1:0) перемогло Мальме, а Лугано поступився (0:1) Копенгагену. Раніше команди не зустрічалися.

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко взяв до Швейцарії 21 футболіста. Серед травмованих лише Мікаель Дуелунд, який продовжує відновлюватись після травми.