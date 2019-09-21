Останній раз 20-річний футболіст грав за клуб в офіційному матчі в травні в складі Леганеса

Джерело - Чемпіон.

Український воротар Вальядоліда Андрій Лунін виявився у запасі на матч 5-го туру Ла-Ліги проти Вільярреала.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Для Луніна це 5-е потрапляння на лаву запасних поспіль. Українець ще не дебютував за іспанський клуб.

Останній раз 20-річний футболіст грав за клуб в офіційному матчі в травні в складі Леганеса.

Нагадаємо, Реал незадоволений становищем Луніна у Вальядоліді.