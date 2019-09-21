Джерело - Чемпіон.
Український воротар Вальядоліда Андрій Лунін виявився у запасі на матч 5-го туру Ла-Ліги проти Вільярреала.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
🙌🏻💜 ¡Alineación del Real Valladolid!#pucela #VillarrealRealValladolid pic.twitter.com/uyeuTAVSmW— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) September 21, 2019
Для Луніна це 5-е потрапляння на лаву запасних поспіль. Українець ще не дебютував за іспанський клуб.
Останній раз 20-річний футболіст грав за клуб в офіційному матчі в травні в складі Леганеса.
Нагадаємо, Реал незадоволений становищем Луніна у Вальядоліді.