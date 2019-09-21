Нападник Мілана дискваліфікований на 5 матчів єврокубків

Хорват відбуде покарання в наступному сезоні

Нападник Мілана Анте Ребич дискваліфікований на п'ять матчів під егідою УЄФА за грубу гру і образу офіційної особи матчу.

Про це повідомляє FOX Sports.

У серпні Ребич ще виступав за Айнтрахт, який переміг Страсбург (3:0) в матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи. На 44-й хвилині другого матчу Ребич отримав пряму червону картку, після чого образив головного арбітра зустрічі.

Відзначимо, що також за ненормативну лексику на адресу офіційних осіб матчу на дві гри під егідою УЄФА дискваліфікований спортивний директор Айнтрахта Бруно Хюбнер.

Нагадаємо, Ребич виступає за Мілан на правах оренди з Айнтрахта. Хорват відбуде своє покарання в наступному сезоні, так як Мілан виключений з єврокубків на кампанію 2019/20 за порушення ФФП.