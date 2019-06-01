Мілан може пропустити сезон в Лізі Європи

УЄФА може дискваліфікувати італійський Мілан із єврокубків.

Про це повідомляє Football Italia.

Мілан і УЄФА ведуть переговори щодо санкцій для клуба через порушення фінансового фейр-плей. Керівництво італійського клубу готове понести покарання у вигляді виключення із єврокубків терміном на один сезон.

Остаточне рішення про визнання вини обіцяють оприлюднити в понеділок.

У випадку дискваліфікації Мілана, місце у Лізі Європи у наступному сезоні займе Торіно, який за підсумками чемпіонату Італії зайняв сьому сходинку.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Шахтаря Пауло Фонсека може очолити Мілан.

Нагадаємо, новим головним тренером міланського Інтера став Антоніо Конте.

Джерело - ua.tribuna.com.