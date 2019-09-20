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Тренер Вольфсбурга: Олександрія почала матч так, як ми від неї очікували

Сьогодні 11:10 523 0
Гласнер про матч з Олександрією
Тренер Вольфсбурга: Олександрія почала матч так, як ми від неї очікували
#Гласнер, #Вольфсбург

Джерело - sportarena.com.

Від Вольфсбурга вболівальники чекали домашню перемогу над Олександрією.

Про це головний тренер Вольфсбурга Олівер Гласнер заявив клубній прес-службі.

"Дуже раді стартувати з домашньої перемоги. Олександрія початку так, як ми від неї очікували: вони атакували нас дуже високо, нам було потрібно багато часу, щоб увійти в гру. Потім ми забили два хороших голи, тому, в цілому, я задоволений грою.

Було непросто, бо всі чекали домашню перемогу, але ми знали все про команду суперника. Знали, що це хороша команда. Було здорово побачити третій забитий гол відразу після того, як ми пропустили", - зазначив Гласнер.

Раніше, Банада: Таку комбінацію ми награвали на тренуванні.

Нагадаємо, наставник Олександрії прокоментував матч з Вольфсбургом.

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