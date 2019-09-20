Банада: Таку комбінацію ми награвали на тренуванні

Тренерський штаб Олександрії налаштовував футболістів не боятися грати проти Вольфсбурга у першому турі Ліги Європи.

Про це півзахисник Олександрії Євген Банада заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Гречишкін подав і я підставив ногу. Таку комбінацію ми награвали на тренуванні. Прикро, що відразу пропустили гол. Сподобався стадіон і вболівальники у Німеччині. Для нас ця гра стала повчальною. Сподіваємося на домашній матч. Тренери налаштовували нас не боятися грати. Пропустили божевільні голи - були хороші удари.

Класно, що приїхали з Олександрії вболівальники для підтримки. Президенту клубу велика вдячність за забезпечення автобусом вболівальників", - зазначив Банада.