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Банада: Таку комбінацію ми награвали на тренуванні

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Банада прокоментував поразку від Вольфсбургу
Банада: Таку комбінацію ми награвали на тренуванні
#Банада, #Олександрія

Джерело - Спортивна Кіровоградщина.

Тренерський штаб Олександрії налаштовував футболістів не боятися грати проти Вольфсбурга у першому турі Ліги Європи.

Про це півзахисник Олександрії Євген Банада заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Гречишкін подав і я підставив ногу. Таку комбінацію ми награвали на тренуванні. Прикро, що відразу пропустили гол. Сподобався стадіон і вболівальники у Німеччині. Для нас ця гра стала повчальною. Сподіваємося на домашній матч. Тренери налаштовували нас не боятися грати. Пропустили божевільні голи - були хороші удари.

Класно, що приїхали з Олександрії вболівальники для підтримки. Президенту клубу велика вдячність за забезпечення автобусом вболівальників", - зазначив Банада.

Раніше, Олександрія з рахунком 1:3 поступилася Вольфсбургу.

Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Мальме.

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