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Шаран: Непогану гру показали, я задоволений

Сьогодні 08:40 465 0
Наставник Олександрії прокоментував матч з Вольфсбургом
Шаран: Непогану гру показали, я задоволений
#Шаран, #Олександрія

Джерело - Спортивна Кіровоградщина.

Вольфсбург не очікував активного початку матчу від Олександрії у першому турі Ліги Європи.

Про це наставник Олександрії Володимир Шаран заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Саме головне не погану гру показали як для новачка Ліги Європи. Хлопці вийшли без мандражу. Вольфсбург не переграв нас повністю. Їх майстерність краща. Другий пропущений м’яч надломив нас. У другому таймі зіграли краще, ніж у першому. Забивши гол була надія, що може забити ще раз. Але натомість досить швидко пропустили. Непогану гру показали, я задоволений.

Ми почали пресингувати суперника на старті матчу, вони не очікували цього. Ми не погано виглядали до пропущеного м’яча. Це майстерність суперника. Ми багато працювали на стандартах, всі знали хто на якому місці грає. Добре, що кращий бомбардир нашої команди минулого сезону забив гол", - зазначив Шаран.

Раніше, Олександрія з рахунком 1:3 поступилася Вольфсбургу.

Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Мальме.

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