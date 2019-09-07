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Сербія - Португалія: дивитися онлайн матч відбору до Євро-2020

Сьогодні 12:59 229 0
Онлайн-трансляція матчу Сербія - Португалія буде доступна на нашому сайті.
Сербія - Португалія: дивитися онлайн матч відбору до Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна Португалії зіграє на виїзді проти команди Сербії в рамках відбору на Євро-2020.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 7 вересня, о 21:45 за київським часом в Белграді на стадіоні Райко Митич.

В Україні поєдинок покаже телеканал Футбол 2.

Онлайн-трансляція матчу Сербія - Португалія буде доступна на нашому сайті.

За результатами 4-х турів кваліфікації Сербія займає 3-є місце з 4-ма очками в групі B, а Португалія - 4-е з 2-ма очками, але серби зіграли на один матч більше. Перше місце в групі посідає збірна України, маючи в скарбничці 10 очок.

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