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Гвінея і Мадагаскар зіграли внічию на Кубку африканських націй

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Перша нічия на турнірі
Гвінея і Мадагаскар зіграли внічию на Кубку африканських націй

На Кубку африканських націй з футболу зіграний матч першого туру групи В Гвінея - Мадагаскар.

У цьому матчі переможця не було визначено. У першому таймі Гвінея відкрила рахунок. На початку другого тайму Мадагаскар зумів не лише зрівняти рахунок, а й вийти вперед. Але все ж Гвінея уникла поразки, реалізувавши пенальті.

Кубок африканських націй 
Група В 
Перший тур
Гвінея - Мадагаскар 2:2
Голи: 1:0 - 34 Каба, 1:1 - 49 Анісе, 1:2 - 55 Андреа, 2:2 - 66 Камано

Нагадаємо, що Нігерія переграла Бурунді. Раніше  Єгипет мінімально здолав Зімбабве, а Уганда була сильнішою за ДР Конго

Джерело - Чемпіон.

#Гвінея, #Мадагаскар
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