Гвінея і Мадагаскар зіграли внічию на Кубку африканських націй

Перша нічия на турнірі

На Кубку африканських націй з футболу зіграний матч першого туру групи В Гвінея - Мадагаскар.

У цьому матчі переможця не було визначено. У першому таймі Гвінея відкрила рахунок. На початку другого тайму Мадагаскар зумів не лише зрівняти рахунок, а й вийти вперед. Але все ж Гвінея уникла поразки, реалізувавши пенальті.

Кубок африканських націй

Група В

Перший тур

Гвінея - Мадагаскар 2:2

Голи: 1:0 - 34 Каба, 1:1 - 49 Анісе, 1:2 - 55 Андреа, 2:2 - 66 Камано

Нагадаємо, що Нігерія переграла Бурунді. Раніше Єгипет мінімально здолав Зімбабве, а Уганда була сильнішою за ДР Конго.

Джерело - Чемпіон.