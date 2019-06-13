Рибка: Якби у Федецького була така пропозиція, як у Ракицького, він би в Росію пішки пішов

Рибка не засуджує футболістів, що грають в Росії

Олександр Рибка підтримує українських футболістів, які виступають в чемпіонаті Росії, але сам, швидше за все, відмовився б від переходу в російський клуб.

Про це сказав сам футболіст.

"Якби надійшла гарна пропозиція з чемпіонату Росії? Я б раз 25 все переварив і порадився. Після того, як Селезньов перейшов в Кубань, пішли ці слова, що поїхав годувати сім'ю. Це моя кар'єра і мій заробіток. Чому я не можу поїхати заробляти, щоб моя сім'я жила добре? . Федецький говорив, у нього були пропозиції з Росії, але він не поїхав. Я думаю, що якби у нього була така пропозиція, як у Ракицького в Зеніт, він би туди пішки пішов. Не в його праві засуджувати того ж Ракицького. Люди не має права кричати, що той поганий, а той хороший, що він туди або не туди поїхав", - сказав Рибка.

Раніше повідомлялося, що український півзахисник Денис Дедечко наступний сезон проведе за російський Тамбов.

Джерело - Чемпіон.