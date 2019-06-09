Дедечко перебрався в клуб РПЛ

Наступний сезон український півзахисник Денис Дедечко проведе за російський Тамбов.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Дедечко буте виступати за новачка РПЛ клуб Тамбов. Раніше футболіст вже грав за російській клуби, у його кар’єрі є виступи за Амкар, Краснодар, Луч-Енергію, СКА-Хабаровськ.

Із початку року Дедечко захищав кольори Олександрії, у складі якої зіграв 8 матчів.

Нагадаємо, захисник Динамо у числі найбільш перспективних гравців Європи.

Раніше, збірна України вийшла у півфінал чемпіонату світу.

Джерело - Чемпіон.