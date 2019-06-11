Текстова трансляція історичного півфіналу з чемпіонату світу U-20

Збірна України у півфіналі чемпіонату світу U-20, який проходить у Польщі, зіграє проти однолітків з Італії.

Поєдинок Україна - Італія відбудеться сьогодні, 11 червня.

Початок о 18:30 за київським часом

Текстова онлайн-трансляція матчу відбудеться на нашому сайті, розпочинаючи з 18:15.

Нагадаємо, у чвертьфіналі юніорського Мундіалю українці перемогли Колумбію, а скуадра адзурра здолала Малі.

Раніше повідомлялося, що основний голкіпер збірної України U-20 Андрій Лунін зможе допомогти команді в півфіналі.

А напередодні з табору синьо-жовтих надійшла інформація, що Денис Попов готовий зіграти з італійцями.

Джерело - Чемпіон.