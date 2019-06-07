Збірна України вийшла у півфінал чемпіонату світу з футболу U-20, що проходить в Польщі.

У чвертьфіналі українці перемогли Колумбію із рахунком 1:0.

Наші гравці змогли відрити рахунок у матчі на 11-й хвилині, коли Данило Сікан із близької відстані закотив м’яч у ворота суперників – 0:1.

Наприкінці матчу червону картку отримав гравець Колумбії Хоан Карбонеро за грубу гру проти Попова.

У півфіналі молодіжного чемпіонату світу збірна України зіграє з переможцем пари Італія - Малі.

Чемпіонат світу U-20

1/4 фіналу

7 червня

Колумбія U-20 - Україна U-20 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Сікан.

Раніше, збірна України знищила Панаму в 1/8 чемпіонату світу.

Джерело - Чемпіон.