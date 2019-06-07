Збірна України вийшла у півфінал чемпіонату світу з футболу U-20, що проходить в Польщі.
У чвертьфіналі українці перемогли Колумбію із рахунком 1:0.
Наші гравці змогли відрити рахунок у матчі на 11-й хвилині, коли Данило Сікан із близької відстані закотив м’яч у ворота суперників – 0:1.
Наприкінці матчу червону картку отримав гравець Колумбії Хоан Карбонеро за грубу гру проти Попова.
У півфіналі молодіжного чемпіонату світу збірна України зіграє з переможцем пари Італія - Малі.
Чемпіонат світу U-20
1/4 фіналу
7 червня
Колумбія U-20 - Україна U-20 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 11 Сікан.
Раніше, збірна України знищила Панаму в 1/8 чемпіонату світу.
Джерело - Чемпіон.