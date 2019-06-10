Попов зможе зіграти у півфіналі чемпіонату світу

Захисник збірної України U-20 Денис Попов відновився від пошкодження і вже тренувався у загальній групі.
Про це інформує UA: Спорт.
Нагадаємо, захисник отримав розтягнення зв'язок гомілкостопу в матчі з Колумбією (1:0) в 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2019.
Півфінальний матч молодіжного чемпіонату світу між збірними України та Італії відбудеться 11 червня, початок гри о 18:30.
Раніше повідомлялося, що півзахисник молодіжної збірної України Георгій Цітаішвілі не зіграє в півфіналі через дискваліфікацію.
Джерело - Чемпіон.