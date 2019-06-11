У стартовому складі вийшли Андрій Лунін та Денис Попов.

Команди України і Італії оголосили стартові склади на матч 1/2 фіналу молодіжного чемпіонату світу-2019, який проходить в Польщі.

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков виставив такий склад: Лунін, Бондар, Попов, Чех, Корнієнко, Булеца, Безкоровайний, Сікан, Дришлюк, Конопля, Кащук.

Стартовий склад Італії: Пліццарі, Белланова, Дел Прато, Еспозіто, Фраттезі, Пінамонті, Ранєрі, Скамачча, Габбія, Тріпалделлі, Пеллегріні.

Матч розпочнеться о 18:30.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі молодіжного чемпіонату світу U-20 Україна перемогла Колумбію, а Італія була сильнішою за Малі.

Пряму трансляцію матчу Україна - Італія можна буде переглянути на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.