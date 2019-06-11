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U-20. Україна - Італія: анонс і прогноз півфіналу чемпіонату світу

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До вашої уваги анонс і прогноз півфіналу ЧС
U-20. Україна - Італія: анонс і прогноз півфіналу чемпіонату світу

Чемпіонат світу U-20

Гдиня. Gdyna stadium. 18:30

10 червня

ТВ-трансляція на телеканалі UA-Перший

Текстова трансляція на Чемпіоні

Україна U–20 — Італія U–20

У вівторок юнацька збірна України U-20 проведе півфінальну зустріч на чемпіонаті світу, у якій синьо-жовтим протистоятиме команда Італії. Зустріч пройде на міському стадіоні міста Гдиня. До слова, підопічним Олександра Петракова доводиться чимало подорожувати по території Польщі, у якій проходить турнір. Українці кожен поєдинок змушені проводити в іншому місті. Факт, можливо, малозначний, але необхідність постійних переїздів навряд чи сприймається з ентузіазмом футболістами нашої команди.

Поточна світова першість вже стала найуспішнішим для юнацької збірної України, адже раніше синьо-жовті далі 1/8 фіналу не добиралися. Але зупинятися на досягнутому, природно, ніхто не збирається. Для виконання завдання по виходу у фінал до синьо-жовтих приєднається і основний страж воріт Андрій Лунін, який спостерігав за грою нашої національної команди проти Сербії з лави запасних. В останні дні молодому голкіперу довелося помотатися між двома збірними, але це лише свідчить про його потрібність. Відзначимо, що Валерій Кучерук у чвертьфінальному матчі цілком гідно замінив Луніна на останньому рубежі. 

Але зміцнення воротарської позиції затьмарюється суттєвою кадровою втратою. У поєдинку проти Колумбії травму отримав центральний захисник Денис Попов, який, швидше за все, не зможе зіграти у вівторок. З огляду на не тільки якісну гру футболіста в обороні, а й результативні походи у штрафну суперників при стандартних положеннях (Попов забив три голи на цьому чемпіонаті), тренерському штабу нашої збірної доведеться поламати голову над питанням, ким замінити основного центрбека. Цілком можливо, цю позицію закриє Олександр Сафронов, який і замінив Дениса в матчі з кавниками.

Серйозність намірів синьо-жовтих підтвердив форвард нашої команди Данило Сікан.

"Завоювання титулу - це те, що ми уявляли собі перед початком турніру, і на чому зосереджені зараз", - зазначив футболіст.

Данило є найкращим бомбардиром збірної України, забивши на турнірі чотири голи. Цікаво, що головним голеадором чемпіонату на цей момент значиться Ерлінг Голанн зі збірної Норвегії, яка не зуміла подолати груповий етап. Норвежець завдав дев'ять результативних ударів в одному поєдинку (!) - проти збірної Гондурасу, яку вікінги обіграли з рахунком 12: 0. В інших зустрічах Голанн голів не забивав, але і цього йому вистачило, щоб претендувати на звання кращого бомбардира Мундіаля.

Оскаржувати право на вихід у фінал українці мають з бронзовим призером попередньої світової першості. А ще ця команда в минулому році дісталася до фіналу юнацького чемпіонату Європи, в якому поступилася португальцям.

Збірна Італії вийшла у 1/8 фіналу як переможець групи В, в якій ескадрі протистояли команди Японії, Еквадора та Мексики. На наступній стадії італійці з мінімальним рахунком здолали Польщу завдяки голу, забитому з пенальті в першому таймі. У чвертьфіналі Скуадра адзурра розібралася з сенсаційними малійцями (4:2), які зуміли вибити з турніру шестикратних чемпіонів світу аргентинців. Відзначимо, що до поєдинку проти Малі італійці демонстрували досить прагматичний футбол, відзначившись чотирма голами в чотирьох матчах.

Слова:

Олександр Петраков, головний тренер збірної України (U-20):

"Ми спеціально залишилися після півфіналу і бачили їх фінальний поєдинок з португальцями. Чесно кажучи, і гравці, і тренерський штаб по-футбольному позаздрили італійцям. Нам дуже хотілося виступити у фінальному матчі. Тому завтра зробимо все можливе, щоб італійці у фіналі на нас дивилися з трибун"

Орієнтовні склади:

Україна: Лунін, Безкоровайний, Бондар, Сафронов, Конопля, Чех, Корнієнко, Булеца, Дришлюк, Кащук, Сікан

Італія: Пліццарі, Дель Прато, Тріпальделлі, Раньєрі, Пеллегріні, Габбі, Фраттезі, Белланова, Еспозіто, Пінамонті, Скамакка

Прогноз Чемпіона: перемога України 1:0

Джерело - Чемпіон.

#Україна, #Італія, #U-20
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