Італія перемогла Малі та зіграє із Україною у півфіналі

Молодіжна збірна Італії вийшла у півфінал чемпіонату світу з футболу U-20, що проходить в Польщі.
У чвертьфіналі італійці перемогли збірну Малі із рахунком 4:2.
Перша половина гри розпочалася вкрай невдало для збірної Малі. Вже на 12-й хвилині м’яч у свої ворота забив Коне, а на 21-й Діакате отримав червону картку. В меншості Малі змогли зрівняти рахунок на 37-й хвилині матчу.
У другому таймі Пінамонті знову вивів італійців уперед. Однак Малі знову знайшли сили зрівняти рахунок. Наприкінці матчу збірна Італії забила ще двічі та довела гру до перемоги.
Чемпіонат світу U-20
1/4 фіналу
7 червня
Збірна Італії - Збірна Малі 4:2 (1:1)
Гол: 1:0 – 12 Коне (аг), 1:1 – 38 Коїта, 2:1 – 60 Пінамонті, 2:2 – 79 Камара, 3:2 – 83 Пінамонті (пен), 4:2 – Фраттезі.
Раніше повідомлялося, що півзахисник молодіжної збірної України Георгій Цітаішвілі не зіграє в півфіналі через дискваліфікацію.
Нагадаємо, збірна України вийшла у півфінал Чемпіонату світу.
Джерело - Чемпіон.