Італія перемогла Малі та зіграє із Україною у півфіналі

Молодіжна збірна Італії вийшла у півфінал чемпіонату світу з футболу U-20, що проходить в Польщі.

У чвертьфіналі італійці перемогли збірну Малі із рахунком 4:2.

Перша половина гри розпочалася вкрай невдало для збірної Малі. Вже на 12-й хвилині м’яч у свої ворота забив Коне, а на 21-й Діакате отримав червону картку. В меншості Малі змогли зрівняти рахунок на 37-й хвилині матчу.

У другому таймі Пінамонті знову вивів італійців уперед. Однак Малі знову знайшли сили зрівняти рахунок. Наприкінці матчу збірна Італії забила ще двічі та довела гру до перемоги.

Чемпіонат світу U-20

1/4 фіналу

7 червня

Збірна Італії - Збірна Малі 4:2 (1:1)

Гол: 1:0 – 12 Коне (аг), 1:1 – 38 Коїта, 2:1 – 60 Пінамонті, 2:2 – 79 Камара, 3:2 – 83 Пінамонті (пен), 4:2 – Фраттезі.

Раніше повідомлялося, що півзахисник молодіжної збірної України Георгій Цітаішвілі не зіграє в півфіналі через дискваліфікацію.

Нагадаємо, збірна України вийшла у півфінал Чемпіонату світу.

Джерело - Чемпіон.