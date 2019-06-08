Для воротаря замовлять чартерний рейс

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін залишиться у розташуванні збірної України на матч з Люксембургом, однак відразу після цього відправиться до Польщі на півфінальний матч молодіжної збірної України проти Італії.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Матч проти Люксембургу відбудеться 10 червня, у свою чергу збірна U-20 буде грати у півфіналі вже наступного дня. У зв’язку із цим голкіперу може бути наданий спеціальний чартерний рейс.

Раніше, агент Іраклія Хведеліані закликав залишити Андрія Луніна у збірній U-20.

Нагадаємо, збірна України вийшла у півфінал Чемпіонату світу.

Джерело - Українська асоціація футболу.