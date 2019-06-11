Текстова трансляція історичного півфіналу з чемпіонату світу U-20

Все! Україна виходить у фінал молодіжного чемпіонату світу!

90' Так! За відмашку Скамаччі гол не зараховано!

90' Суддя пішов переглядати повтор! Можлива відміна голу!

90' Гол! Італія зрівнює рахунок! Скамаччі зрійняв м'яч у штрафному і з розвороту поклав снаряд у дальню дев'ятку.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Після викиду м'яча з ауту з правого флангу Супряга скинув м'яч до лінії штрафного майданчика на Кащука, удар Олексія припав в захисника збірної Італії.

87' Белланова навішував з права, Пінамонті пробивав головю, але дуже не точно.

85' Пеллегріні з кутового виконав подачу до лінії воротарського, ніхто з гравців збірної Італії не зміг дістатися до м'яча при стандарті і на цей раз.

84' Остання заміна від збірної Італії: замість Тріпальделлі на полі з'явився Марко Олів'єрі.

83' Кащук з лінії штрафного майданчику пробивав по воротах суперника, але влучив у поперечину!

82' Заключна заміна від Петракова, замість Булеци на полі з'явився Сафронов.

80' Попов зачепив Пінамонті у боротьбі за верховий м'яч і суддя показав Денису другу жовту карту! У меншості догравати матч буде збірна України!

79' Пеллегріні виконав передачу в центр штрафного майданчика на хід Скамачча, Лунін відмінно зіграв на виході і намертво забрав м'яч у руки в непростій ситуації.

77' Белланова в боротьбі за м'яч на половині поля збірної України підіграв собі рукою, Рафаел Клаус все бачив і дав свисток на користь номінальних господарів поля.

76' Пішла подача від Кащука, але дуже невдала, італійці заволоділи м'ячем.

75' Супряга заробив небезпечний штрафний біля воріт суперника, а ще жовту картку для Луки Раньєрі.

73' Еспозіто пішов відпочивати, на поле вийшов Капоне - це друга заміна в складі збірної Італії.

72' Супряга отримав ідеальну передачу від Булеци, залишився сам на сам з голкіпером, але пробив повз ворота Владислав.

71' Супряга в боротьбі за м'яч біля чужих воріт порушив правила, хоча сам гравець не розуміє чому просвистів арбітр.

69' Друга заміна від Олександра Петракова, замість Максима Чеха на поле вийшов Олексій Хахльов.

67' Ще збільшили свій темп гравці збірної Італії, потрібно уважніше грати в захисті українцям.

65' ГООООЛ! Збірна України виходить вперед! Конопля прострілював з правого флангу, Супряга відтягнув захисника, що дозволило Булеці переправити м'яч у ворота.

63' Заміна у складі збірної України. Супряга вийшов на поле замість Сікакна.

62' Дришлюк у центрі поля порушив правила проти Альберіко. Італія починає вже поступово додавати в швидкості при розіграші стандартів.

61' Пеллегріні з лівого флангу спробував виконати подачу в центр штрафного майданчика, гравці збірної України і тут без особливих зусиль відбилися.

60' Скамачча зі стандарту пробив по воротах, м'яч влучив у "стінку" з гравців збірної України, яку грамотно вибудував Лунін, а потім полетів на лівий фланг.

59' Захисник збірної України Денис Попов отримав жовту картку за грубу гру на своїй половині поля проти Пеллегріні.

58' Пеллегріні з центру поля виконав передачу на хід Пінамонті, Андреа увірвався в штрафний майданчик і пробив по воротах, м'яч полетів по центру, що дозволило Луніну врятувати свою команду.

57' Еспозіто спробував виконати передачу до лівої стійки з-за меж штрафного майданчика, Лунін спокійно зіграв на виході і забрав м'яч в руки.

55' Альберіко з правого флангу змістився до лінії штрафного майданчика, але в боротьбі з захисниками збірної України Роберто втратив м'яч.

54' Пеллегріні в боротьбі за верховий м'яч у штрафному майданчику збірної України порушив правила проти Попова. Гравці збірної України не стали поспішати при розіграші стандарту.

53' Особливо гра у нас в другому таймі не змінюється, темп зустрічі вкрай низький, футболісти нікуди не поспішають.

51' Корнієнко з центру поля виконав передачу на лівий кут штрафного майданчика, Дель Прато грамотно поставив корпус і не дав Сікану дістатися до м'яча, за підсумком буде удар від воріт.

50' Пінамонті опинився перед воротами збірної України з м'ячем, але Попов упевнено зіграв і вибив м'яч з під ніг капітана збірної Італії.

48' З центру поля послідувала передача на правий фланг до штрафного майданчика збірної України, Бондар виявився першим на м'ячі і спокійно вибив його в аут.

47' По-перерві провів заміну головний тренер збірної Італії, замість Давіде Фраттезі на полі з'явився Доменіко Альберіко.

46' Другий тайм розпочався!

Нічого не додав арбітр до першого тайму, команди провели досить рівний тайм, ніхто не хотів ризикувати.

44' Кінцівка першого тайму залишається за збірною України, поки по воротах так чи інакше команда Олександра Петракова також б'є частіше, у Луніна ж роботи поки практично не було.

42' Булеца зі стандарту виконав подачу в центр штрафного майданчика, Сікан в боротьбі з Пінамонті не зміг головою пробити точно в лівий кут воріт.

41' Фраттезі на лівому фланзі якраз порушив правила проти Дришлюка. Україна готується до чергового стандарту.

40' Булеца обвів стінку, але воротар потягнув м'яч.

39' Еспозіто на своїй половині поля порушив правила проти Кащука. Збірна України заробила досить непоганий стандарт.

37' Сікан спробував пройти вперед по лівому флангу, але в боротьбі з Дель Прато Данило упустив м'яч за лицьову.

36' Еспозіто з кутового закрутив м'яч на ближню штангу, гравці збірної України одразу ж перехопили м'яч і ледь не провели контратаку.

35' Пеллегріні з лівого флангу спробував виконати передачу в штрафний майданчик, Попов непогано зіграв у підкаті і вибив м'яч на кутовий.

34' При цьому зараз Італія більше часу контролює м'яч, але навіть з-за меж штрафного майданчика команда Паоло Ніколато не ризикує бити.

33' Встигає Україна практично всім складом відходити в оборону в потрібний момент, Італія якраз через це поки зовсім нічого попереду придумати не може.

32' Сікан зараз при боротьбі за м'яч у штрафному майданчику збірної Італії зачепив Пліццарі. Форварду збірної України потрібно діяти обережніше, а інакше він може залишити свою команду в меншості.

31' Поступово Україна так може остаточно перехопити ігрову перевагу, Італія після кількох непоганих хвилин на старті матчу стала грати більш пасивно.

30' З лівого флангу Корнієнко виконав подачу в центр штрафного майданчика, гравці збірної Італії на цей раз зіграли більш уважно і вибили м'яч в аут.

28' З центру поля послідувала передача до лінії штрафного майданчика збірної Італії, після боротьби Сікан зміг головою пробити по воротах, м'яч полетів точно в руки Пліццарі.

27' Тріпальделлі в центрі поля досить небезпечно зіграв проти Коноплі, який вистрибував за м'ячем. Поки Рафаел Клаус вирішив жовту картку гравцю збірної Італії не показувати.

25' З центру поля послідувала передача на хід Тріпальделлі, м'яч полетів надто сильно, Алессандро вже від лицьової лінії в боротьбі з Бондарем намагався виконати передачу в штрафний майданчик, проте м'яч звалився з ноги у гравця збірної Італії і пішов за межі поля.

23' Італія тепер катає м'яч в центрі поля, темп матчу звичайно ж середній, якраз через це футболістам куди простіше руйнувати атаки.

21' Не будемо також забувати, що Україна і Італія на цьому чемпіонаті світу ще не програвали, вміють команди грамотно діяти в обороні, чекати великої кількості забитих м'ячів у цій зустрічі не слід.

19' Гравці збірної України змогли перехопити контроль над м'ячем, однак далі центру поля їм пройти все ж дозволяють далеко не завжди.

18' Володіють ініціативою італійці, але в атаку виходять дуже повільно гравці у білих футболках.

17' Булеца спробував пройти вперед по лівому флангу, але його наздогнав Фраттезі і порушив правила. Знову гравці збірної України не стали поспішати при розіграші м'яча.

15' Корнієнко намагався прострілити з лівого флангу, але зрізався м'яч і пішов за лінію воріт.

14' Еспозіто в центрі поля порушив правила проти Сікана. Гравці збірної України нікуди не поспішаючи розіграли стандарт.

13' Тривалий час італійська збірна контролювала м'яч, але потім пішла довга діагональна передача, яка свого адресата не знайшла.

11' Після розіграшу Дришлюк пробивав з лінії штрафного, але м'яч полетів вище воріт.

10' Обрізалися італійці в ценрі поля, але удар в Кащука не вийшов, черговий кутовий заробили українці.

8' Дришлюк в центрі поля дав по ногах Еспозіту. Поки збірна України на старті матчу змушена здебільшого грати від оборони.

6' Пішла подача, але гравці збірної Італії впевнено вибили м'яч подалі.

5' Булеца отримав вільний простір, намагався пробити, але захисники заблокували удар, буде кутовий.

4' Невдало розіграли станадрт номінальні гості, але м'яч зберегли і тепер італійці готують позиційну атаку.

3' Пінамонті протсрілював з лівого флангу, але захисники перевели м'яч на кутовий.

2' Сікан у боротьбі виставив лікоть, за що отримав жовту картку на початку матчу.

1' Матч розпочався!

Команди на полі, лунає гімн України!

Стали відомі стартові склади команд!

Збірна України у півфіналі чемпіонату світу U-20, який проходить у Польщі, зіграє проти однолітків з Італії.

Поєдинок Україна - Італія відбудеться сьогодні, 11 червня.

Початок о 18:30 за київським часом

Текстова онлайн-трансляція матчу відбудеться на нашому сайті, розпочинаючи з 18:15.

Нагадаємо, у чвертьфіналі юніорського Мундіалю українці перемогли Колумбію, а скуадра адзурра здолала Малі.

Раніше повідомлялося, що основний голкіпер збірної України U-20 Андрій Лунін зможе допомогти команді в півфіналі.

А напередодні з табору синьо-жовтих надійшла інформація, що Денис Попов готовий зіграти з італійцями.

Джерело - Чемпіон.