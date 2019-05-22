Шахтар - Динамо 1:1. Як це було

Матч завершено, київське Динамо могло зробити гіркий присмак перемоги в чемпіонаті для донецького Шахтаря, але команди розписали мирову в останній битві сезону.

93' Тете пробивав з кута штрафного майданчика і м'яч полетів трохи вище воріт.

92' Тете міг забивати, але після прострілу з одного метру влучив у стійку.

91' Де Пена класно відкрився "на п'ятачку", Шепєлєв побачив це, і видав класну розрізну передачу, бразилець пробив з лівого кута воротарської зони, але П'ятов прикрив кут воріт.

90' Три хвилини додав арбітр.

89' Бутко скосив Сідклея, який намагався пройти лівим флангом на високій швидкості. Жовта картка для Богдана.

87' Суддя вирішив, що минулого епізоду не за правилами зіграв Шапаренко, влетівши в ноги бразильцеві. Ще одна жовта картка.

86' Маркос Антоніо і Шапаренко зіткнулися в центрі поля! Обидва страждають, медики ж вибігли на поле.

85' Де Пена зважився на удар здалеку в дальній правий кут, але м'яч пролетів повз ворота.

84' Андрієвський пішов у дуже небезпечний підкат проти Кайоде, за що отримав жовту картку.

82' "Гірники" потримали м'яч, але атаки не відбулося.

81' Циганков віддав передачу в розріз на Шепелєва, той впав на газон, свисток судді промовчав.

80' Кияни володіють м'ячем, але до штрафного майданчика Шахтаря так і не дійшли.

77' Дентіньо дуже грубо зіграв проти Циганкова, який вже розлучився з м'ячем! Це заслужена жовта картка для бразильця.

76' Кайоде вийшов один на один з Бойком, але не зміг його переграти.

75' Остання заміна у Шахтаря: Віктор Коваленко з'явився на полі.

74' Кияни довго тримали м'яч в центрі поля, потім пішов навіс справа, але П'ятов вийшов з воріт і впевнено забрав "круглого" в руки.

72' Тете виконав навіс справа, м'яч влучив у спину гравця Динамо, а потім був фол з боку Маркоса Антоніо.

71' Де Пена виконав подачу на дальню штангу, але нікого з партнерів там не виявилося.

70' Після подачі з кута поля Кайоде пробив через себе! Вийшло красиво, але м'яч полетів повз ціль.

69' Бутко виконав простріл з правого флангу, але м'ячем заволоділи динамівці, потім вже був простріл від Матвієнка зліва, який привів до кутового.

66' Заміна у відповідь від Фонсеки: замість Соломона в гру вступив Іван Ордець

65' Перша заміна у Динамо: Микола Шапаренко вийшов замість Артема Бєсєдіна, який отримав пошкодження.

64' Циганков пробив набагато вище воріт з 18-и метрів!

63' Червона для Хочолави. Після удару Циганкова м'яч "знайшов" руку Хочолави. Це друга жовта картка для Давіда

62' Тете виконав навісну передачу на дальню штангу, Дентіньо пробив, але м'яч пролетів повз ворота.

61' Трохи більше 30-ти тисяч глядачів прийшли подивитися сьогоднішній матч у Харкові.

60' Матвієнко небезпечно прострілив низом на ближню штангу, Кендзьора перехопив м'яч, а потім вибив його подалі від свого штрафного майданчика.

58' Тете не відійшов від м'яча, перешкодивши динамівцям ввести м'яч в гру після призначеного штрафного удару. Суддя відразу показав бразильцю жовту картку.

56' Продовжує Шахтар контролювати гру, Динамо не вдається навіть у контратаку вийти.

53' Повернувся до гри воротар Динамо.

52' Бойко отримав пошкодження в простій ситуації, накривши м'яч після несильного удару Тете. Денис невдало приземлився на ліве плече. Бущан вже почав переодягатися, але поки заміни не буде.

50' ГОООЛ! Шахтар зрівнює рахунок у матчі. Кайоде виконав класну передачу на хід Тете, а той вийшов один на один з Бойком і пробив в лівий нижній кут з 11-ти метрів.

48' Матвієнко небезпечно прострілив низом в центр штрафного майданчика, хтось з киян вибив м'яч за бокову лінію.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено, київське Динамо має перевагу в один гол, однак "гірники" мають більшість у складі, що має їм допомогти у другому таймі.

45' Кайоде намагався увірватися в штрафну через центр, пройшов Шабанова, і був збитий Артемом. Це друга жовта картка для гравця Динамо, яка перетворилася для нього в червону.

43' Пройшла діагональ на Матвієнко, потім він змістився в центр і віддав розрізну передачу в штрафну, але ніхто з партнерів його не зрозумів.

42' Удар Бєсєдіна був заблокований, після чого "гірники" пішли в швидку контратаку, Шабанов був змушений зупинити її ціною жовтої картки.

40' "Гірники" заробили кутовий. Після подачі Кайоде намагався пробити через себе, але не влучив по м'ячу.

38' Фернандо на високій швидкості пробіг лівим флангом і заробив штрафний.

37' Відразу після забитого гола у ворота Шахтаря нам показали Тайсона, натякаючи на його появу в другому таймі.

36' ГООООЛ! Динамо відкриває рахунок у матчі. Циганков розвів м'яч і голкіпера по кутах.

35' Пенальті у ворота Шахтаря назначає арбітр! Фернандо впустив Циганкова в штрафний майданчик, а потім збив його, вдаривши по нозі.

34' Алан Патрік вдарив Сидорчука ззаду по нозі. Суддя продовжує роздавати жовті картки, на цей раз її отримав бразилець.

33' Небезпечний підкат у виконанні Шепєлєва проти Алана Патріка! Це гра прямою ногою! Завелися футболісти, а Козик показав Артему лише жовту картку! Можна сказати, пробачив.

32' Циганков пробив у дальній нижній кут з 22-х метрів, але м'яч пролетів поруч зі штангою, П'ятов контролював ситуацію.

31' Кияни контролюють м'яч, трибуни почали свистіти.

30' Фернандо втратив м'яч у центрі поля, кияни пішли в позиційну атаку, але безуспішно.

29' Від Хочолави м'яч пішов за лицьову, але замість кутового суддя показав, що буде удар від воріт, зафіксувавши фол з боку Шепелєва, який злегка підштовхнув Давіда.

27' Бурда вибив м'яч головою подалі після подачі Тете зі стандарту.

26' Циганков зніс Фернандо. Це жовта картка, 1-1 за цим показником

24' Циганков виконав гостру подачу у воротарський майданчик, але П'ятов зловив м'яч.

23' Хочолава притримав Бесєдіна за футболку, за що отримав "гірчичник".

22' Відбувся перший удар у площину воріт П'ятова, але Андрій намертво зупинив м'яч після дальнього пострілу Циганкова в нижній кут.

21' Андрієвський посварився з Аланом Патріком, який не хотів віддавати м'яч супернику для якнайшвидшого розіграшу штрафного удару. Обійшлося без жовтих карток.

20' "Гірники" заволоділи м'ячем, катають його в центрі поля, вперед йти не поспішають.

19' Де Пена сам вирішив пройтися лівим флангом, але оступився, подарувавши м'яч Тете, а потім ударив його по нозі.

18' Кендзьора зачепив ліктем Фернандо, але грубості ніякої в діях не було.

17' Кайоде впав у штрафному майданчику Динамо, але ніякого пенальті не буде, ніхто і не сперечався з цим.

16' Штрафний заробив Шахтар: Бєсєдін завалив Маркоса Антоніо в центрі поля.

15' Поки у нас рівна гра, кияни діють активніше, але багато браку в передачах.

14' Ще один кутовий подавали гості, але нічого небезпечного створити не змогли.

12' Кияни заробили кутовий зліва, після виносу м'яча з карного майданчика Сидорчук пробив здалеку, але влучив у гравця Шахтаря.

10' Гра знову перейшла в центр поля, команди по черзі володіють м'ячем.

8' Шахтар заробив кутовий зліва. Тіте подав, Хочолава пробив головою вище воріт, Шабанов йому завадив завдати точний постріл

6' Бутко небезпечно прострілив зі свого правого флангу, Бойко вийшов з воріт і спокійно забрав м'яч.

4' Команди не хочуть поступатися один одному, ведеться боротьба в центрі поля.

3' В атаці фолить Динамо: Сидорчук підштовхнув Фернандо.

1' Матч розпочався.

Звучить гімн України.

Нещодавно Шахтар випустив футболки з надписом, адресованим Динамо.

Стали відомі стартові склади команд.

У 30-му турі Української прем'єр-ліги відбудеться головне протистояння вітчизняного футболу Шахтар - Динамо.

Гра відбудеться у Харкові на ОСК Металіст 22 травня, о 19:30.

Пряму трансляцію поєдинку проведе телеканал Футбол 2.

Відомий менеджер назвав реальну вартість Циганкова

Сайт Чемпіон, уже традиційно, проведе текстовий онлайн мегапротистояння Шахтар - Динамо, розпочинаючи з 19:15.

Нагадаємо, турнірного значення звітна гра не має. Гірники у 29 турі перемогли Зорю та достроково виграли чемпіонську гонку.

Джерело - Чемпіон.