Донецький Шахтар випустив футболки з легендарною фразою екс-півзахисника клубу Жадсона "Де Динамо, де?".

Футболка вже в продажу на сайті офіційного магазину гірників, її ціна - 299 гривень.

Нагадаємо, що нещодавно минуло 10 років з перемоги Шахтаря у кубку УЄФА.

Сьогодні відбудеться поєдинок між Шахтарем та Динамо в Харкові. З анонсом поєдинку ви зможете ознайомитися на Чемпіоні.

Джерело - Офіційний магазин Шахтаря.

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