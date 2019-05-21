Реальна ціна лідера Динамо Віктора Циганкова - 25-30 млн доларів.

Про це кореспонденту Чемпіона заявив відомий футбольний менеджер Іраклій Хведеліані.

"Я не зовсім довіряю даним відомого сайту transfermarkt.com через те, що його створили любителі та достименно невідомо алгоритм розрахунку", - зауважив спеціаліст.

"На мою думку, реальна ціна Циганкова 25-30 млн доларів і я упевнений, що за такі гроші, знайдуться бажаючі придбати вінгера Динамо в топ-чемпіонат", - сказав Хведеліані.