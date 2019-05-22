Матч Шахтар – Динамо в рамках 30-го туру Прем'єр-ліги відбудеться 22 травня у Харкові на ОСК Металіст.

Стартовий свисток пролунає о 19:30 – спеціально на честь перемоги Шахтаря в чемпіонаті. Чемпоін проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Шахтар – Динамо: стартові склади команд

Шахтар: Пятов – Бутко, Кривцов, Хочолава, Матвієнко – Патрік, Маркос Антоніо – Соломон, Тете, Фернандо – Кайоде.

Запасні: Шевченко, Болбат, Ордець, Тайсон, Дентінью, Нем, Коваленко.

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Сідклей – Шепелєв, Сидорчук – Циганков, Андрієвський, Де Пена – Бєсєдін.

Запасні: Бущан, Шапаренко, Гармаш, Кравченко, Алібеков, Смирний, Дуелунд.

Також ви можете ознайомитися з анонсом поєдинку.

Джерело - Чемпіон.