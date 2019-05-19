Мій профіль
Манчестер Сіті із Зінченком виграв Кубок Англії
Вчора 21:29 2225
Вайлдер нокаутував Брізіла в першому раунді і зберіг пояс WBC
Сьогодні 09:22 710
Манчестер Сіті - Вотфорд: факти перед фіналом Кубка Англії
Вчора 12:53 768
У гравців Шахтаря проблеми через допомогу українським військовим - ультрас Волині
Вчора 12:45 3039 2
Став відомий розклад матчів 29-го туру УПЛ
Вчора 11:03 737
ФФУ перейменована в Українську асоціацію футболу
17.05.2019 17:30 1005 1
Зозуля став найкращим гравцем 38-го туру Сегунди
17.05.2019 09:43 1791
Беленюк: Міністр Ігор Жданов, де мої призові?!
17.05.2019 09:25 2145
Мхітарян не зіграє у фіналі Ліги Європи, через свою національність
17.05.2019 08:30 4377
Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії
17.05.2019 08:10 1168
Навколо спорту
Блоги
Running club Poltava презетував медаль фінішера на годинний забіг
Running club Poltava презетував медаль фінішера на годинний забіг Valeriy Ruchka
17.05.2019 21:51 762
Британець пробіг на біговій доріжці 843,7 км за тиждень
Британець пробіг на біговій доріжці 843,7 км за тиждень Valeriy Ruchka
17.05.2019 21:24 1113
Про прохання до Зеленського, гонорари та чоловіків у купальниках - Ганна Різатдінова
Про прохання до Зеленського, гонорари та чоловіків у купальниках - Ганна Різатдінова Valeriy Ruchka
17.05.2019 15:10 826
Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі
Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі Valeriy Ruchka
17.05.2019 08:15 1095
Аякс неймовірно масштабно відсвяткував чемпіонство
Аякс неймовірно масштабно відсвяткував чемпіонство Valeriy Ruchka
16.05.2019 22:31 591
Тренування Барселони очима Мессі
Тренування Барселони очима Мессі Valeriy Ruchka
15.05.2019 19:49 514
17 років тому Зідан забив найкрасивіший гол в кар'єрі й подарував Реалу кубок Ліги чемпіонів
17 років тому Зідан забив найкрасивіший гол в кар'єрі й подарував Реалу кубок Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
15.05.2019 18:33 1306
Американський бігун вирвав перемогу в забігу завдяки «стрибку супермена»
Американський бігун вирвав перемогу в забігу завдяки «стрибку супермена» Valeriy Ruchka
15.05.2019 18:21 627
Українські хокеїсти провели майстер-клас для дітей у Кременчуці
Українські хокеїсти провели майстер-клас для дітей у Кременчуці Valeriy Ruchka
15.05.2019 12:59 670
Ви її такою ще не бачили. Приголомшлива американська зірка футболу відзнялася у еротичній фотосесії
Ви її такою ще не бачили. Приголомшлива американська зірка футболу відзнялася у еротичній фотосесії Valeriy Ruchka
14.05.2019 16:00 1658
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:28 Футбол Ференцварош позбавив Петряка чемпіонської медалі 18
13:12 Футбол Рібері і Роббен зіграли останній матч за Баварію 336
12:48 Футбол Сподіваюся не останній: де Пена поділився емоціями після дебютного голу за Динамо 285
12:34 Футбол Зоря - Шахтар: дивитися онлайн матч УПЛ 209
12:16 Футбол Капітан Манчестер Сіті покидає клуб 451
11:54 Бокс Удар, що знищив Брізіла в бою проти Вайлдера 1247
11:44 Футбол Ювентус - Аталанта: дивитися онлайн матчу Серії А 344
11:29 Футбол Колишній гравець Барселони очолить Ліон 377
11:12 Блог Гвардіола вилаяв Стерлінга після тріумфу в Кубку Англії 819
11:00 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 205113
10:58 Футбол Баварія знищила Айнтрахт і стала чемпіоном Німеччини сьомий рік поспіль. Огляд матчу 303
10:37 Блог Деонтей Вайлдер - Домінік Брізіл. Відео бою 579
10:26 Футбол Коваль став голкіпером року у Саудівській Аравії 528
10:13 Футбол Зоря - Шахтар: статистичне прев'ю матчу УПЛ 326
09:59 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 327978
09:58 Футбол Олімпік - Чорноморець 2:1. Огляд матчу 270
09:43 Баскетбол Голден Стейт вчергове переграв Портленд у фіналі плей-оф Західної конференції 276
09:22 Бокс Вайлдер нокаутував Брізіла в першому раунді і зберіг пояс WBC 710
09:03 Футбол Олексанрія - Львів: статистичне прев'ю матчу УПЛ 286
08:00 Футбол Манчестер Сіті - Вотфорд 6:0: Огляд матчу 483
00:09 Баскетбол Портленд - Голден Стейт: онлайн-трансляція матчу НБА 1184
00:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 77242
18 Травня 2019
23:45 Футбол Валенсія перемогла Вальядолід, Севілья здолала Атлетік. Результати 38 туру Ла-Ліги 499
23:36 Футбол Уденізе переміг СПАЛ, Дженоа розписав нічию з Кальярі. Результати 37 туру Серії А. 475
23:16 Хокей Словаччина перемогла Великобританію, Швейцарія поступилася Швеції на чемпіонаті світу 669

Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 11:00 205113
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Ефір телеканалу Футбол 2 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.

Актуально: Манчестер Сіті із Зінченком виграв Кубок Англії 

Ефір каналу Футбол 2 доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші европейські клубні турніри - Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Англійська Прем'єр-ліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2. Баталії найкращих футбольних команд Англії - Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка. Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно та харизматичним Юрегном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком у складі. 

  Читайте також: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Також на телеканалах Футбол 1/2 київське Динамо намагається дійти якомога далі в розіграші Ліги Європи. Ну, а родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми - Ніч Лиги чемпіонів, Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 1, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

 Також: Син Коломойського підпише контракт з українським клубом

Джерело - champion.com.ua.