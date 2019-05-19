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Шахтар переміг Зорю і став чемпіоном України

Сьогодні 19:04 411 0
Шахтар переміг Зорю і став чемпіоном України

Сьогодні, 19 травня, в рамках 29 туру УПЛ Шахтар з мінімальним рахунком обіграв Зорю.

На 11-й хвилині Мораес забив єдиний гол з передачі Болбата.

Перемога принесла 12-е чемпіонство Шахтареві в історії незалежної України.

Цей трофей дозволив гірникам стати найтитулованішим клубом в незалежній Україні. Всього на рахунку донеччан 34 трофеї, у Динамо - 33.

Також Шахтар 13 разів брав Кубок України, 8 разів - Суперкубок і ставав володарем Кубка УЄФА.

Чемпіонат України, УПЛ

29-й тур

19 травня

Зоря - Шахтар 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 11 Мораес.

Зоря - Шевченко, Вернидуб, Білий, Тимчик, Михайличенко, Сілас (Кабан, 75), Арвеладзе, Ледньов (Кочергін, 63), Караваєв, Хомченовський, Будковський (Громов, 51).

Шахтар - Пятов, Хочолава, Кривцов, Ісмаїлі (Матвієнко, 77), Болбат, Коваленко (Алан Патрік, 87), Веллінгтон Нем (Тете, 71), Тайсон, Степаненко, Маркос Антоніо, Мораес.

Попередження: Коваленко (7), Мораес (29), Михайличенко (35), Степаненко (72), Тимчик (83).

Нагадаємо, Динамо перемогло Маріуполь у 29 турі УПЛ. Відеоогляд матчу можна переглянути на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.

#Шахтар, #Зоря, #чемпіон України, #12 чемпіонство
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