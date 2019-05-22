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Шахтар - Динамо 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 19:30 895 0
Шахтар - Динамо 0:0. ОНЛАЙН

23' Хочолава притримав Бесєдіна за футболку, за що отримав "гірчичник".

22' Відбувся перший удар у площину воріт П'ятова, але Андрій намертво зупинив м'яч після дальнього пострілу Циганкова в нижній кут.

21' Андрієвський посварився з Аланом Патріком, який не хотів віддавати м'яч супернику для якнайшвидшого розіграшу штрафного удару. Обійшлося без жовтих карток.

20' "Гірники" заволоділи м'ячем, катають його в центрі поля, вперед йти не поспішають.

19' Де Пена сам вирішив пройтися лівим флангом, але оступився, подарувавши м'яч Тете, а потім ударив його по нозі.

18' Кендзьора зачепив ліктем Фернандо, але грубості ніякої в діях не було.

17' Кайоде впав у штрафному майданчику Динамо, але ніякого пенальті не буде, ніхто і не сперечався з цим.

16' Штрафний заробив Шахтар: Бєсєдін завалив Маркоса Антоніо в центрі поля.

15' Поки у нас рівна гра, кияни діють активніше, але багато браку в передачах.

14' Ще один кутовий подавали гості, але нічого небезпечного створити не змогли.

12' Кияни заробили кутовий зліва, після виносу м'яча з карного майданчика Сидорчук пробив здалеку, але влучив у гравця Шахтаря.

10' Гра знову перейшла в центр поля, команди по черзі володіють м'ячем.

8' Шахтар заробив кутовий зліва. Тіте подав, Хочолава пробив головою вище воріт, Шабанов йому завадив завдати точний постріл

6' Бутко небезпечно прострілив зі свого правого флангу, Бойко вийшов з воріт і спокійно забрав м'яч.

4' Команди не хочуть поступатися один одному, ведеться боротьба в центрі поля.

3' В атаці фолить Динамо: Сидорчук підштовхнув Фернандо.

1' Матч розпочався.

Звучить гімн України.

Нещодавно Шахтар випустив футболки з надписом, адресованим Динамо.

Стали відомі стартові склади команд.

У 30-му турі Української прем'єр-ліги відбудеться головне протистояння вітчизняного футболу Шахтар - Динамо.

Гра відбудеться у Харкові на ОСК Металіст 22 травня, о 19:30.

Пряму трансляцію поєдинку проведе телеканал Футбол 2.

  Відомий менеджер назвав реальну вартість Циганкова

Сайт Чемпіон, уже традиційно, проведе текстовий онлайн мегапротистояння Шахтар - Динамо, розпочинаючи з 19:15.

Нагадаємо, турнірного значення звітна гра не має. Гірники у 29 турі перемогли Зорю та достроково виграли чемпіонську гонку.

 

 

Джерело - Чемпіон.

#Шахтар, #Динамо, #упл
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