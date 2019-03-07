Ліга Європи. Челсі Динамо: ОНЛАЙН

7 березня, київське Динамо зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.
Гра відбудеться в Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж.
Початок о 22:00 за Києвом.
Обслуговуватиме гру словенська бригада арбітрів на чолі з Славко Вінчичем.
Текстова онлайн-трансляція матчу Челсі - Динамо відбудеться на Чемпіоні, починаючи з 21:45.
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Челсі - Динамо
Ліга Європи. 1/8 фіналу. 1-й матч
Стемфорд Брідж, Лондон. 7 березня, 22:00
Головний арбітр: Славко Вінчич (Словенія)
Асистенти арбітра: Томаж Кланчник, Андраж Ковачич (обидва - Словенія)
Четвертий арбітр: Грега Кордже (Словенія)
Нагадаємо, що Динамо в 1/16 фіналу перемогло Олімпіакос (2:2, 1:0), а лондонці впевнено розібралися з Мальме (2:1, 3:0).
Також повідомлялося, що букмекери не вірять в успіх Динамо в протистоянні з Челсі.
Джерело - Чемпіон.