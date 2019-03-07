Ліга Європи. Челсі Динамо: ОНЛАЙН

Текстова трансляція матчу 1/8 фіналу ЛЄ

7 березня, київське Динамо зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

Гра відбудеться в Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж.

Початок о 22:00 за Києвом.

Обслуговуватиме гру словенська бригада арбітрів на чолі з Славко Вінчичем.

Текстова онлайн-трансляція матчу Челсі - Динамо відбудеться на Чемпіоні, починаючи з 21:45.

Дивіться також: Челсі - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Челсі - Динамо

Ліга Європи. 1/8 фіналу. 1-й матч

Стемфорд Брідж, Лондон. 7 березня, 22:00

Головний арбітр: Славко Вінчич (Словенія)

Асистенти арбітра: Томаж Кланчник, Андраж Ковачич (обидва - Словенія)

Четвертий арбітр: Грега Кордже (Словенія)

Нагадаємо, що Динамо в 1/16 фіналу перемогло Олімпіакос (2:2, 1:0), а лондонці впевнено розібралися з Мальме (2:1, 3:0).

Також повідомлялося, що букмекери не вірять в успіх Динамо в протистоянні з Челсі.

Джерело - Чемпіон.