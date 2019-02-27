Миколенко про Челсі: Жодних побоювань немає

Динамо налаштовуватиметься дати бій такому ТОП-клубу як Челсі.

Про це заявив захисник Динамо Віталій Миколенко, коментуючи результати жеребкування Ліги Європи.

"Багато хто радий, що нам доведеться зіграти з таким сильним та іменитим суперником, як Челсі. Буде можливість перевірити себе на такому рівні, зіграти проти ТОП-клубу. Але жодних побоювань немає, ми налаштовуватимемося на боротьбу у двох матчах. Конкретного обговорення з тренерським штабом жереба ще не було. Поки ми ознайомилися з реакцією тренера щодо суперника лише з преси", - заявив Миколенко.