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Миколенко про Челсі: Жодних побоювань немає

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Миколенко про Челсі: Жодних побоювань немає

Динамо налаштовуватиметься дати бій такому ТОП-клубу як Челсі.

Про це заявив захисник Динамо Віталій Миколенко, коментуючи результати жеребкування Ліги Європи.

"Багато хто радий, що нам доведеться зіграти з таким сильним та іменитим суперником, як Челсі. Буде можливість перевірити себе на такому рівні, зіграти проти ТОП-клубу. Але жодних побоювань немає, ми налаштовуватимемося на боротьбу у двох матчах. Конкретного обговорення з тренерським штабом жереба ще не було. Поки ми ознайомилися з реакцією тренера щодо суперника лише з преси", - заявив Миколенко.

Перший матч з Челсі відбудеться 7 березня, матч-відповідь - 14 березня.

Нагадаємо, Йожеф Сабо вважає, що в Динамо нуль шансів у грі проти Челсі. Тим часом Зідан не хоче працювати в Челсі.

Джерело - Команда №1.

#Ліга чмпіонів, #ЛЧ, #УЄФА, #Динам, #Челсі, #Динамо - Челсі, #Челсі - Динамо, #Миколенко
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