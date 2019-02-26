Сабо: У Динамо нуль шансів з Челсі

Київське Динамо не пройде Челсі в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це заявив екс-тренер Динамо Йожеф Сабо.

"У Динамо нуль шансів. Не варто наївно мріяти, що ми пройдемо Челсі за підсумками двох матчів. Лондонські футболісти влаштують киянам пекло на своєму полі.

Не варто сподіватися на кризу суперника. Вона закінчилася. Кілька футболістів хотіли відставки Мауріціо Саррі, тому підставляли його. Тренер поговорив з лідерами команди і налагодив відносини. Челсі почав показувати змістовний футбол, тому легко пройде нашого віце-чемпіона", - сказав Сабо.