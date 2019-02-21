Динамо - Олімпіакос 1:0. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

Матч завершено! Динамо виграє та проходить у наступний етап Ліги Європи.

90' Гармаш отримав м'яч на лівому краю штраного майданчика, хотів прокинути собі далі, але воротар вийшов з воріт і не дав йому цього зробити.

90' 2 хвилини додав арбітр до основного часу.

88' Троє киян не змогли обікрасти Поденсе, той видав пас в центр на Хассана, а той продовжив на Герреро, який в розстрілював Бойка, але влучив прямо в нього.

86' Миколенко класно зіграв на перехопленні, але потягнув ногу. Вихід медиків не знадобився, через кілька секунд Віталій сам піднявся з газону.

84' Вербич отримав удар в обличчя від ноги Торосідіса. Обійшлося легким переляком.

83' Миколенко не дав Поденсе виконати навіс з правого флангу. З подачі кутового Хассан пробив головою, але м'яч пройшов повз ціль. Бойко від воріт введе м'яч в гру.

81' Кияни заробили кутовий справа. Пішла подача в центр штрайного, але греки спокійно винесли м'яч.

80' Після удару Цимікаса зі штрафного м'яч застряг в стінці.

79' Шепелєв збив гравця Олімпіакоса біля лінії штрафного майданчика. Це гірчичник для Володимира.

77' Циганков ззаду наступив на ногу Цимікасу.

76' А ось і перша заміна у Динамо: Денис Гармаш вийшов на поле замість Шапаренка.

75' Натхо грубо помилився, кияни втекли три в одного, але Вербич заплутався у власних ногах, не зумівши пройти Мерію.

74' Бойко врятував свою команду після щільного удару Хассана з 7-ми метрів! Кутовий ні до чого не привів, відбилися українці.

72' Греки хвилину контролювали м'яч, все закінчилося прострілом від Торосідіса, але Шабанов вибив м'яч куди подалі.

71' Шапаренко підхопив м'яч після безуспішної атаки Олімпіакоса, набрав відмінну швидкість лівим флангом, але Меріа не дав себе пройти.

69' Циганков пробив низом, вийшло точно, але сили удару явно не вистачило.

67' Герреро тільки вийшов на поле, як отримав жовту картку, але абсолютно засулженно - за гру прямою ногою, постраждав Бурда.

65' Третя заміна від Мартінша: Герреро вийшов вместто Фортуніса.

64' Друга заміна у греків: на полі з'явився Бібрас Натхо.

63' Цимікас скинув м'яч в центр, але там нікого не виявилося, кияни втекли в швидку контратаку, але нічого витягти не вдалося: Буяльський пробив з 23-х метрів прямо в руки воротарю.

62' Іван Кружляк зробив паузу в грі, давши дикторові по стадіону можливість заспокойся фанатів, які почали палити димові шашки.

61' Команди ведуть боротьбу за м'яч в центрі поля, час йде, все це на руку киянам.

59' Бурда закинув діангональ на лівий фланг на Соля, але того випередив гравець Олімпіакоса.

58' "Біло-сині" відсунули гру від своїх воріт, греки не знають що робити. Чекаємо замін від Мартінша в найближчі хвилини.

57' Перебуваючи на лівому краю штрафного майданчика, Шапаренко скинув м'яч в центр під удар Миколенку, але у того постріл прийшовся в небеса.

55' Маріа вибив м'яч з-під ноги Вербича, не дозволивши тому зрізати кут і увірватися в штрафну через лівий край.

54' Віддали кияни ініціативу грекам, потрібно лише швидше виходити в контратаки.

52' Вербич прострілив у штрафну плоащадь на Шапаренка, але Сіссе вибив м'яч на кутовий, перервавши небезпечну атаку Динамо.

51' Торосідіс виконав м'яку подачу з правого флангу, абсолютно вільний Гіоргос пробив головою, але м'яч пролетів лівіше від штанги.

50' Торосідіс "прочитав" момент: випередив Циганков, який намагався зачепитися за м'яч і вийти з воротарем один на один.

49' Греки заробили стандарт (Шапаренко сфолив). Фортуніс виконав високу подачу в штрафну, але прямо в руки воротарю.

48' Бойко змушений грати ногою біля лінії свого штрафного майданчика, але ніякої "пожежі" не було.

47' Педру Мартінш вирішив зробити заміну відразу після перерви: Масурас Гіоргос вийшов замість Діаша.

46' Другий тайм розпочався!

45' Соль отримав м'яч на правому куті воротарського майданчика, але "не повірив в своє щастя", і упустив реальний шанс забити гол "в роздягальню".

45' Дві хвилини додав арбітр.

44' Шепелев порушив правила проти Гільєрме, і знову порушення правил в центрі поля.

42' Кутові сьогодні не допомагають ні одній з команд, подачі не несли жодної загрози.

40' Миколенко виконав шикарний розрізний пас з лівого флангу атаки, Вербич вже був готовий подвоїти перевагу Динамо, але Сіссе в підкаті вибив м'яч на кутовий.

38' Шепелєв відібрав м'яч у потужного Хассана, і тепер кияни спокійно володіють м'ячем в районі центрального кола.

36' Шепелев пробив з лінії штраного майданчика, але м'яч полетів повз ціль.

34' Активніше почали діяти греки після пропущеного, Динамо потрібно витримати натиск суперника.

32' ГОООООЛ! Динамо відкриває рахунок у матчі! Шапаренко знайшов Миколенка на лівому фланзі атаки, Віталій виконав простріл на ближню штангу, а там Соль підставив ногу, направивши м'яч у ворота! Дебютний гол іспанця у складі киян.

29' Греки втратили м'яч на своїй половині поля, Циганков виконав навіс справа в район лінії воротарського майданчика, але хтось з захисників головою розрядив обстановку.

28' Шабанов виконав шикарний підкат проти Фортуніса, не давши тому прострелити з лівого флангу атаки. Кутовий ні до чого не привів.

26' Циганков втратив м'яч центрі поля, опинившись в оточенні двох гравців суперника.

25' Ніхто не хоче поступатися: команди грають жорстко, обережно, не хочуть розкриватися.

24' Циганков виконав м'яку подачу в штрафну суперника, послідував удар головою в бік воріт, але вийшло несильно, і Са без проблем забрав м'яч, а Кендзьора налетів на нього, за що отримав заслужену жовту картку.

23' Сіссе порушив правила, а потім ще й спеціально зачепив Циганкова. Почалася бійка, яка завершилася гірчичниками для Сіссе і Вербича. Обидва гравця пропустять наступний поєдинок у разі вдалого результату.

21' У бровки Вербич підіграв собі рукою, але суддя не помітив цього, та й Фортуніса не став слухати, який активно протестував і все бачив.

20' Швидка атака від Динамо: Миколенко виконав подачу з лівого флангу, Са вийшов з воріт і спокійно забрав м'яч у руки.

19' Фортуніс виконав навіс зліва, Бурда головою вибив м'яч.

18' Невгамовний Цимікас знову завантажив м'яч в штрафну Динамо, Бойко відбив перед собою, але у греків нікого не виявилося на добиванні.

17' Цимікас виконав небезпечну навісну передачу на Хассана. але на щастя для уболівальників Динамо, Ахмад не дотягнувся до м'яча.

16' Вербич добре зіграв у відборі, а потім вирішив видати розрізну передачу на Соля, але Меріа відмінно зіграв на перехопленні.

15' Захлинулася атака Динамо: Буяльський дуже сильно виконав передачу на Миколенка, який не дотягнувся до м'яча.

14' Поденсе корчиться від болю, знадобилася допомога медиків.

13' Кендзьора відштовхнув Поденсе. Фол в центрі поля.

12' "Червоно-білі" відсунули гру на половину поля Динамо, але Бойко поки без роботи.

11' Цимікас зробив забігання лівим флангом, отримав м'яч і відразу прострілив у штрафну Динамо, але заробив лише кутовий, який ні до чого небезпечного не привів.

10' Греки багато фолять на перших хвилинах. На цей раз "завинив" Бухалакіс.

9' Миколенко прострілив з лівого флангу, але захисник ногою вибив м'яч в поле.

8' Хассан зважився на удар здалеку, але м'яч полетів у праву сторону від воріт.

7' Шепелєв виконав непоганий закид на Соля, проте іспанець виявився положенні "поза грою".

6' Сіссе двічі відпрацював в обороні, не дозволивши киянам розвинути свою атаку правим флангом.

5' Поки гра розгортається в центрі поля, йде безкомпромісна боротьба за м'яч.

4' Ясин Меріа не за правилами зіграв проти Франа Соля в центрі поля.

3' Буяльський пішов у жорсткий підкат проти Гільєрме в центрі поля.

2' Шабанов віддав непогану передачу на Шапаренка, але Микола не встиг до м'яча.

1' Олімпіакос віддає передачу з центра поля. Гра почалася!

Пролунав гімн Ліги Європи, матч от-от розпочнеться.

Команди виходять на поле.

Стали відомі стартові склади команд.

У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи київське Динамо прийматиме грецький Олімпіакос.

Стартовий свисток прозвучить о 22:00, 21 лютого на НСК Олімпійський.

У першому матчі, який тиждень тому відбувся у Перії, Динамо здобуло комфортну нічию - 2:2.

Онлайн-трансляцію поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо - Олімпіакос в текстовому режимі проведе Чемпіон. Початок о 21:50.

Також: Трансляція Динамо - Олімпіакос: онлайн 21.02.2019

Нагадаємо, що донецький Шахтар проведе матч-відповідь у Франкфурті проти місцевого Айнтрахта.

А напередодні, Динамо U-19 розбило Ювентус в юнацькій Лізі УЄФА та встановило феноменальний рекрд відвідуваності.

Джерело - Чемпіон.